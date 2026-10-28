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Mike Tyson
Mike Tyson trickste einen Dopingtest mit falschem Penis aus

Mike Tyson trickste einen Dopingtest mit falschem Penis aus

- Louisa Riepe
Lesezeit: 2 min
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Mike Tyson (60) soll während seiner aktiven Boxkarriere zu einer außergewöhnlichen Methode gegriffen haben, um Dopingtests zu manipulieren. In seiner neuen Netflix-Dokumentation "TYSON" berichtet der frühere Schwergewichtsboxweltmeister von einer Penisattrappe namens "The Whizzinator". Das Hilfsmittel lässt sich mit fremdem Urin befüllen und soll bei der Abgabe einer vermeintlich eigenen Probe zum Einsatz gekommen sein. Für die Täuschung soll Mike sogar auf Urin aus seiner eigenen Familie zurückgegriffen haben. "Ein falscher Penis. So habe ich die Dopingtests bestanden", gab Mike laut Nettavisen in der Dokumentation zu. Die Attrappe sollte demnach dafür sorgen, dass bei einer Kontrolle nicht sein eigener Urin untersucht wurde.

Auch bei der Herkunft der verwendeten Proben nimmt Mike in "TYSON" kein Blatt vor den Mund. Sowohl eines seiner sieben Kinder als auch seine Ehefrau hätten ihm dafür ihren Urin überlassen. "Ich füllte den Urin meines Kindes hinein. Einmal benutzte ich den Urin meiner Frau, und dann sagte sie: 'Schatz, du solltest hoffen, dass der Test nicht zeigt, dass du schwanger bist oder so'", erinnert sich der Sportler in der Netflix-Dokumentation. Kurz darauf widerspricht er seiner eigenen Schilderung allerdings selbst und behauptet, gar keine entsprechenden Kontrollen absolviert zu haben: "Ich habe keine verdammten Dopingtests gemacht. Wenn ich kämpfe, ändern sich die Regeln."

Neben den kontroversen Geschichten aus seiner Zeit als Boxer behandelt "TYSON" aber auch schwere persönliche Schicksalsschläge des siebenfachen Vaters. Besonders der Tod seiner Tochter Exodus beschäftigt Mike bis heute. Das vierjährige Mädchen kam 2009 bei einem tragischen Unfall im Haus der Familie in Phoenix ums Leben. Der Schmerz über Exodus' Tod ließ Mike offenbar nie vollständig los. In der Doku wurde der Sportler gefragt, wie er danach überhaupt weiterleben konnte. "Ich weiß es nicht. Ich arbeite immer noch daran", antwortete er.

Mike Tyson bei den ESPY Awards, 2026
Imago
Mike Tyson bei den ESPY Awards, 2026
Boxer Mike Tyson im November 2024 in Texas
Getty Images
Boxer Mike Tyson im November 2024 in Texas
Mike Tyson im Mai 2024
Getty Images
Mike Tyson im Mai 2024
Wie findet ihr Mikes angebliche Methode mit der Penisattrappe bei Dopingtests?
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