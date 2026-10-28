Robert und Alicia Andrich verraten den Namen ihres Sohnes

Robert Andrich (32) und seine Frau Alicia Andrich haben wenige Tage nach der Geburt ihres dritten Kindes endlich den Namen ihres Sohnes verraten: Der Stammhalter hört auf den klangvollen Namen Milio. Die stolze Mama gab die Neuigkeit mit einem neuen Beitrag auf Instagram bekannt. Auf dem dazugehörigen Foto liegt das Neugeborene friedlich in seinem Bettchen und scheint tief und fest zu schlafen. Einen freien Blick auf Milio gewährt Alicia ihren Followern dabei allerdings nicht, denn die inzwischen dreifache Mutter hält das Gesicht ihres Babys bewusst verborgen. Dafür platzierte sie ein kleines Schild auf dem Bäuchlein des Kindes, auf dem auf Englisch zu lesen ist: "Mein Name ist Milio." Damit lüfteten Robert und Alicia sechs Tage nach der Entbindung auch dieses kleine Geheimnis rund um ihren jüngsten Familienzuwachs.

Im Kommentarbereich brach sich sogleich ein wahrer Sturm der Begeisterung Bahn: Fans der Familie überschlugen sich förmlich vor verzücktem Lob für die kreative Namenswahl. "Milio ist ein bezaubernder Name!", schwärmte ein Anhänger. Auch die fortgesetzte Alliteration im Geschwisterkreis stieß bei besonders gut informierten Fans auf positive Resonanz: "Was ein süßer Name. Die drei M's sind vollzählig", schrieb etwa eine Followerin. So beginnt Milios Name ebenso mit einem M wie die Namen seines Bruders Matteo, der 2024 geboren wurde, und seiner Schwester Malia, die 2021 das Licht der Welt erblickte. Milio selbst wurde am 22. Oktober geboren, was die stolzen Eltern auch sogleich mit einem schwarz-weißen Kuschelfoto aus der Klinik auf Instagram verkündeten.

Dass es bei Robert privat so rund läuft, passt ins Bild einer steilen Karriere, die sich der Leverkusener Mittelfeldspieler hart erarbeiten musste. Der gebürtige Potsdamer nahm keineswegs den direkten Weg in den Fußball-Olymp: Über Dynamo Dresden und den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden kämpfte er sich zum 1. FC Heidenheim und anschließend zum 1. FC Union Berlin, ehe er bei Bayer 04 Leverkusen zum Leistungsträger, deutschen Meister und DFB-Nationalspieler reifte. Auf diesem Weg lernte er auch seine heutige Frau Alicia kennen. In einer denkwürdigen Oktobernacht 2017 begegneten sich die beiden in einem Wiesbadener Club. Robert erinnerte sich später in einem Interview mit RTL daran, an jenem Abend sogar aus dem Lokal geflogen zu sein. Doch das tat der jungen Liebe keinen Abbruch. 2019 gaben sich Alicia und ihr Herzbube schließlich das Jawort.

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Instagram / alicia.andrich Robert und Alicia Andrich, Juni 2026

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Instagram / alicia.andrich Robert Andrich und seine Frau Alicia haben ihr drittes Kind bekommen

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Instagram / kidrob08 Malia, Robert, Matteo und Alicia Andrich, Dezember 2024