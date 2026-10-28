Georgina Fleur äußert sich zu Gerüchten um Aleks Petrovic

Schon vor der Ausstrahlung von Das große Promi-Büßen wurde spekuliert, dass Georgina Fleur (36) und Aleksandar Petrovic (35) eine Romanze am Laufen haben. Die Reality-TV-Bekanntheiten sind im Format gemeinsam zu sehen – und prompt wurde über mehr als nur Teamgeist gemunkelt. Im Gespräch mit Promiflash macht Georgina allerdings einen Strich durch die Liebesrechnung: "Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie diese Gerüchte entstanden sind. Das wundert mich total. Ich weiß nicht, wer das gestreut hat", meint sie und ergänzt sichtlich verwirrt: "Wir waren zusammen in einem Format. Ich weiß nicht, wie diese Gerüchte an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist schon eine komische Nummer."

Dass sie die Spekulationen womöglich selbst angeheizt haben könnte, um Aufmerksamkeit zu erzielen, weist Georgina von sich. "Nee. Ich spiele generell gar nicht mit Gerüchten. Ich habe es auch nicht nötig", stellt sie gegenüber Promiflash klar. Einen Seitenhieb gegen eine Kollegin aus der Reality-TV-Landschaft kann sich Georgina danach nicht verkneifen: "Ich bin bekannt genug, dass ich kein Trittopfer habe wegen des Typen oder sowas. Ich muss auch keine Geschichte erfinden. Ich bin keine Emmy Russ, die hier irgendwie und irgendwo stattfinden muss." Gerüchte über ihre Person sind für Georgina aber nichts Neues. Sie wurde unter anderem im Jahr 2012 durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von Der Bachelor bekannt.

Seit über einem Jahrzehnt ist Georgina fester Bestandteil der Realitybranche. "Oh Gott, da gibt es so viele Gerüchte. Aber es ist okay. Es ist okay. Mir ist gar nicht wichtig, ob die Leute über mich reden", lacht sie im Promiflash-Interview. Stattdessen konzentriert sich die Influencerin lieber auf das, was sie nach eigenen Worten wirklich erfüllt: "Ich mache diese Reality-TV-Shows gerne. Das ist meine Leidenschaft. Das ist mein Beruf." Es bereite ihr Freude, das Publikum in TV-Formaten zu unterhalten – genauso wie auf Instagram und TikTok. Georgina betont abschließend: "Aber es ist nicht so, dass ich mich geil finde, weil ich so und so viele Likes habe, dass ich mich dann irgendwie toller finde. Ich brauche das nicht."

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Joyn Aleksandar Petrovic mit Georgina Fleur bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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RTLZWEI Georgina Fleur und Emmy Russ bei KDRS-Allstars, 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin