So reagieren Fans auf Ginger Costellos Sommerhaus-Sieg

Ginger Costello (40) und ihr Partner Lukas Reiter haben es geschafft: Im großen Finale von Das Sommerhaus der Stars 2026 setzten sich die beiden gegen Michelle Daniaux und Sandro Ritzini durch und sicherten sich den Sieg. Bei den Zuschauern kommt das Ergebnis offenbar richtig gut an – besonders Lukas erhält jede Menge Zuspruch. Unter einem Instagram-Beitrag der Sendung sammeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare. "Haben Lukas und Ginger echt gewonnen? Fände ich mega. Lukas sehr sympathisch", freut sich ein Fan. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Lukas, mega sympathisch. Glückwunsch zum Sieg." Für manche Zuschauer kam der Triumph allerdings völlig unerwartet. So bezeichnet ein User das überraschende Finale kurzerhand als "einfach der Plottwist des Jahres". Offenbar hatten längst nicht alle damit gerechnet, dass Ginger und Lukas am Ende tatsächlich als Sieger aus dem Sommerhaus hervorgehen würden.

Auch in den weiteren Kommentaren überwiegt die Freude über den Sieg von Ginger und Lukas. "Mega, ich freue mich so sehr für Ginger und Lukas. Herzlichen Glückwunsch", jubelt ein Instagram-Nutzer. Ein anderer stimmt begeistert zu: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Ginger und lieber Lukas. Zu Recht gewonnen!" Für einen Zuschauer steht sogar fest, dass kein anderes Paar den Titel mehr verdient hätte. Die teilweise unangenehmen Szenen der Staffel gehören seiner Meinung nach schließlich einfach zum "Sommerhaus" dazu. Doch nicht nur die Fans gönnen den beiden ihren Triumph. Auch Mitstreiterin Anna Lisson meldet sich nach dem Finale zu Wort und zeigt sich als faire Verliererin. "Es sei ihnen gegönnt!", kommentiert sie die Entscheidung. Damit macht Anna deutlich, dass sie Ginger und Lukas ihren Erfolg trotz der Konkurrenz im Kampf um den Sieg nicht missgönnt.

Während der Staffel hatten Ginger und Lukas immer wieder Gegenwind von einer Allianz rund um Ferry Pall (32) bekommen. Umso größer ist bei einigen Zuschauern nun die Schadenfreude über deren Niederlage. Für Ferry und Kathy war bereits in der zehnten Folge Schluss: Nachdem sie im Centspiel auf dem letzten Platz gelandet waren, mussten sie in einer weiteren Challenge gegen Michelle (54) und Sandro antreten – und verloren erneut. Einige Fans sehen im Sieg von Ginger und Lukas deshalb auch eine späte Genugtuung. Ein Instagram-Nutzer bezeichnet die beiden rückblickend als das bessere und stärkere Paar. Während sich andere Kandidaten gegenseitig "zerfleischt" hätten, seien sie am Ende als Sieger hervorgegangen. Ob die alten Konflikte noch einmal hochkochen, könnte sich schon bald zeigen: Am 3. November 2026 erscheint das große Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" exklusiv auf RTL+.

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RTL Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Anna Lisson beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, 08.04.2026

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RTL Ferry Pall und Kathy Hartlieb im "Sommerhaus der Stars"