Sexfantasien bei Promi-Büßen: Aleks gibt Georgina einen Korb

In Das große Promi-Büßen hat Georgina Fleur (36) ein Auge auf Aleksandar Petrovic (35) geworfen. Schon zu Beginn der Staffel zeigte die Realitybekanntheit Interesse an ihrem Mitkandidaten – und auch in Folge vier ist davon noch nichts verflogen. Im Gespräch schwärmt Georgina von Aleks: "Er sieht gut aus, er ist ein Gentleman, er ist einfach so ein riesengroßes Tollpatschbaby. Aber ey, das Problem ist: Wir wissen alle, warum der beim Promi-Büßen ist. Was der mit seinen Exen abgezogen hat. Aber die Sache ist die: Ich finde den wirklich süß." Nadja Großmann bestärkt sie in ihrem Interesse und ist überzeugt, dass Georgina den Unternehmer durchaus "an die Leine nehmen" könnte. Die findet die Idee offenbar gar nicht schlecht und erklärt: "Ich sage dir eine Sache. Ich finde den süß und ich glaube, ich würde dem auch guttun. Weil ich bin eine vernünftige Frau, weißt du. Ich habe auch gerne Sex, das heißt, bei mir würde der nicht leer ausgehen." Anschließend wird sie noch deutlicher: "Dann würde ich den mal so richtig bumsen."

Nadja feuert Georgina weiter an und rät ihr: "Mach das mal mit dem: Nimm den Petrovic mal richtig in die Mangel." Außerdem betont sie: "Ganz ehrlich: Der macht Business, der hat Kohle – was willst du denn mehr?" Beide sind sich einig, dass Aleks erfolgreich ist und alles andere als ein Loser. Auch seine Vergangenheit hält Georgina offenbar nicht davon ab, sich mehr mit ihm vorstellen zu können. "Nur weil Aleks mit seinen Verflossenen Streit hatte, hat das mit mir nichts zu tun. Ich komme auch aus ganz anderen Kreisen", stellt sie klar. Sie selbst sieht sich offenbar als mögliches Upgrade für den Realitystar. Als Aleks schließlich zu den beiden dazustößt und Nadja ihm von Georginas Interesse erzählt, reagiert er allerdings abweisend. "Ich habe doch gesagt, ich lerne niemanden mehr aus der Branche kennen", macht er deutlich. Deshalb könne er auch Nadjas Kuppelversuche nicht nachvollziehen – obwohl er Georgina grundsätzlich möge.

Am nächsten Morgen spricht Aleks mit Marwin Klute (29) erneut über das Thema und zeigt sich wenig erfreut über die wiederholten Verkupplungsversuche. "Ich checke das nicht. Die wollen mich die ganze Zeit mit Georgina verkuppeln", beschwert er sich. Als Marwin anmerkt, dass Georgina womöglich wirklich auf ihn steht, stellt Aleks klar: "Bro, wir sind seit sechs Jahren befreundet." Später bekräftigt er seine Haltung noch einmal: "Georgina finde ich cool, so als Freundin, als Kollegin. Aber nicht mehr und nicht weniger." Romantische Gefühle scheint er für seine Mitkandidatin also nicht zu hegen. Auch bei der Frage nach seinem Typ wird Aleks deutlich: Georgina entspreche diesem überhaupt nicht. Seine Prioritäten bei "Das große Promi-Büßen" seien ohnehin andere: "Ich bin hier zum Büßen und nicht zum Daten."

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Aleksandar Petrovic mit Georgina Fleur bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn/Nikola Milatovic; Nadja Großmann, "Das große Promi Büßen"-Kandidatin 2026

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Joyn Marwin Klute mit Aleks Petrovic, "Das große Promi-Büßen" 2026