Heftiger Zoff: Dieser Promi fliegt bei "The Power" raus

Für Realitystar Ricarda Raatz (34) ist das Abenteuer bei The Power schneller vorbei als erwartet. Als erste Powerplayerin der neuen Staffel hatte sie Cecilia Asoro (30) zur Zielperson bestimmt, um die starke Konkurrentin möglichst früh aus dem Spiel zu werfen. Doch bei der entscheidenden Eliminierung wendete sich das Blatt: Cecilia musste unter den verbliebenen Kandidatinnen Lisha Savage (40) und Ricarda die geheime Powerplayerin entlarven. Sie hörte auf ihr Bauchgefühl und entschied sich für Ricarda. Damit lag sie richtig und sorgte dafür, dass Ricarda die Show verlassen musste. Verdacht schöpfte Cecilia offenbar vor allem wegen Lishas auffälligem Verhalten. "Ich weiß, dass Lisha, immer hab ich beobachtet, dass sie die Strippenzieherin ist. Entweder ist es, weil sie Ricarda schützen will oder weil sie selbst die Powerplayerin ist. Ich habe auf meinen Bauch gehört. Ricarda", erklärte sie.

Dabei hatte Ricarda alles versucht, um unter dem Radar zu bleiben. Nachdem sie Lisha ihre geheime Rolle anvertraut hatte, weihte diese auch Lou ein. Gemeinsam versuchten die beiden, die übrigen Villabewohner auf falsche Fährten zu locken. Zunächst klappte ihr Plan und Cecilia verdächtigte Joey Heindle (33). Mit der Zeit wurde sie jedoch immer unsicherer und befragte auch andere Villabewohner gezielt. Ricarda konfrontierte sie direkt: "Ich weiß ja, dass du gut lügen kannst, das ist ja das Ding." Die Angesprochene konterte cool: "Echt, ist das so? Das ist ja dann ein Kompliment, ist doch super." Am Ende durchschaute sie Ricardas Spiel tatsächlich. Die musste ihre Niederlage anerkennen und sagte nach der Eliminierung: "Super Cecilia, du hast die Kurve im letzten Moment bekommen."

Der Abschied verlief allerdings alles andere als harmonisch. Cecilia bezeichnete Ricarda als ihren "größten Fan" und warf ihr vor, seit Jahren von ihr besessen zu sein. Ricarda hielt dagegen, nannte ihre Kontrahentin durchtrieben und kritisierte, dass Cecilia vor ihr twerkte und ihren Sieg so ausgelassen feierte. Zum Schluss reichte sie ihr trotzdem die Hand und wünschte ihr Glück. Cecilia hatte jedoch noch einen Seitenhieb parat: "Du machst mir Angst. Ich habe Angst, dass du irgendwann Voodoo bei mir machst", sagte sie. Die Spannungen zwischen den beiden hatten sich bereits zu Beginn der Show abgezeichnet. Schon beim Einzug schossen Cecilia und Kevin Schäfer gegen Ricarda. Dass diese ausgerechnet die erste Powerplayerin werden würde, wussten die beiden damals allerdings noch nicht.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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RTL / Benno Kraehahn "Reality Queens"-Kandidatin Ricarda Raatz

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Imago Cecilia Asoro, Model