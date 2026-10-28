Martha Stewart hält Work-Life-Balance für eine Illusion

Von Work-Life-Balance hält Martha Stewart (85) offenbar wenig. Im Podcast "Richer Lives by SoFi" sprach die Unternehmerin jetzt mit Finanzexpertin Vivian Tu darüber, wie sie Beruf und Privatleben unter einen Hut bringt. Ihre Antwort fiel deutlich aus: Eine echte Balance zwischen beiden Bereichen gebe es schlicht nicht. "Hämmert euch das einfach in eure Dickschädel. Man kann es nicht ausbalancieren, es lässt sich nicht ausbalancieren", wetterte die 85-Jährige im Podcast. "Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es funktioniert einfach nicht. Vielleicht gelegentlich, und ich beneide diese Menschen, aber sie sind alle so langweilig", fügte sie hinzu.

Auch große Veränderungen im Privatleben ließen sich ihrer Ansicht nach nicht durch das Streben nach Ausgewogenheit verhindern. "Ihr werdet euch scheiden lassen, wenn ihr euch scheiden lassen werdet. Ihr werdet dreimal heiraten, wenn ihr dreimal heiraten werdet", philosophierte sie im Podcast. "Es funktioniert einfach nicht!" Mit solchen Aussagen sorgt Martha nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Bereits 2023 hatte sie gegenüber Footwear News flexible Arbeitsmodelle kritisiert: "Man kann unmöglich alles schaffen, wenn man drei Tage pro Woche im Büro und zwei Tage remote arbeitet." Sogar Frankreich bekam sein Fett weg: "Mit diesem dämlichen … Sie wissen schon, im August frei, bla bla bla", schimpfte sie. "Das ist kein besonders florierendes Land. Soll Amerika vor die Hunde gehen, nur weil die Leute nicht wieder arbeiten gehen wollen?"

Tatsächlich predigt Martha diese Haltung schon seit Jahrzehnten. Bereits 2013 hatte sie laut Page Six bei einer Netzwerkkonferenz der National Association of Professional Women betont, dass sie Beruf und Privatleben nicht voneinander trennt: "Mein Leben ist mein Job, und mein Job ist mein Leben." Daran scheint sich bis heute nichts geändert zu haben. Und auch in Sachen Schönheit geht Martha offenbar ihren eigenen Weg: Von klassischen Schönheitsoperationen hält sie nur wenig. Erst kürzlich stellte sie gegenüber People klar: "Ich habe überhaupt keine Schönheitsoperationen machen lassen. Ich glaube nicht, dass ich sie brauche."

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Getty Images Martha Stewart, Mai 2025

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Imago Martha Stewart bei der FGI Night of Stars Awards im Rainbow Room in New York, 20. Oktober 2025

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Getty Images Martha Stewart, Unternehmerin und Autorin