Urlaub im "Sommerhaus der Stars"? So viel kostet die Nacht

Wer schon immer einmal dort übernachten wollte, wo bei Das Sommerhaus der Stars die Realitystars für reichlich Drama sorgen, kann sich diesen Wunsch tatsächlich erfüllen. Der Bauernhof, der in der Sendung als Schauplatz dient, befindet sich in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen – unweit der niederländischen Grenze. Unter dem Namen "Sommerhaus Barlo" lässt sich das Anwesen über gängige Portale wie Booking.com, Airbnb und Check24 buchen – allerdings nur außerhalb der rund zweimonatigen Drehzeit, in der die prominenten Paare dort einziehen. Rund 130 Euro pro Tag werden für den Aufenthalt fällig. Dafür gibt es kostenloses WLAN, einen kostenlosen Privatparkplatz und je nach Wohneinheit eine Terrasse oder eine Veranda. Auch ein kontinentales Frühstück wird angeboten. Wer noch in diesem Jahr anreisen möchte, muss sich allerdings beeilen: Laut stern sind nur noch einzelne Termine frei, das Frühjahr 2027 ist größtenteils ausgebucht.

Wer dort Urlaub machen möchte, sollte allerdings keinen luxuriösen Komfort erwarten. Die Einrichtung ist eher einfach gehalten, und einige Zimmer kommen offenbar sogar ohne Fenster aus. Besonders das Badezimmer erinnert stark an die Kulisse, die das Publikum aus der TV-Show kennt. Immerhin fällt das Fazit bisheriger Onlinebewertungen positiv aus: Demnach soll der Hof vor Ort einen saubereren Eindruck machen, als es die Fernsehbilder vermuten lassen. Zudem stehen in den Räumen während der regulären Vermietung deutlich weniger Betten. Einen großen Unterschied zur TV-Version gibt es ebenfalls: Der Swimmingpool, in dem sich die Kandidaten regelmäßig abkühlen, gehört gar nicht dauerhaft zum Anwesen. Er wird eigens für die Dreharbeiten vom Produktionsteam aufgebaut. Ähnlich sieht es bei den berüchtigten Doppelstockbetten aus, in denen sich die Promis Nacht für Nacht drängen. Auch sie sind nur Teil der zeitweisen Showausstattung und warten nicht automatisch auf normale Feriengäste.

Hinter dem Hof steckt Eigentümer Friedrich Rump, der sein Anwesen jedes Jahr für etwa zwei Monate an die Produktion vermietet. Dafür muss er einiges in Kauf nehmen, denn das Haus wird für die Dreharbeiten teilweise umgestaltet. "Ich musste einen Großteil meiner Möbel räumen, um Platz zu machen für die Doppelstockbetten", erklärte er gegenüber dem Newsportal. In den vergangenen Jahren gaben sich auf dem Gelände zahlreiche bekannte Gesichter die Klinke in die Hand. Unter anderem zogen Michael Wendler (54) und seine damalige Freundin Laura Müller (26) dort ein, ebenso Mola Adebisi (53) mit seiner Partnerin und zuletzt Alessia Herren (24). Ihr Vater Willi Herren (†45) hatte bereits 2019 an dem Format teilgenommen. Abseits des Trubels loben Besucher in ihren Bewertungen vor allem die ruhige Lage des Hofes. Auch der gesprächige Hausherr Friedrich wird darin positiv erwähnt.

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RTL Das Sommerhaus der Stars in Bocholt

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RTL Der Cast von "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, Dezember 2025

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