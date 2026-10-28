Zendaya feuert Neffen EJ mit besonderem Fan-Outfit an

Zendaya (30) hat für einen überraschenden Gastauftritt am Spielfeldrand gesorgt: Die Schauspielerin besuchte das Footballspiel ihres Neffen EJ Coleman an der Folsom High School in der Nähe von Sacramento in Kalifornien. Anlass war die sogenannte "Senior Night", bei der besonders die älteren Jahrgänge des Teams geehrt werden – und seine prominente Tante ließ es sich nicht nehmen, ihn persönlich anzufeuern. Dass sie an diesem Abend ganz auf der Seite ihres Neffen stand, machte sie auch mit ihrem Look deutlich. Über einem eigens angefertigten Shirt mit EJs Foto trug sie einen flauschigen grünen Mantel, dazu kombinierte sie eine Jeans, auf der sein Name und seine Trikotnummer prangten. Während des Spiels verfolgte die 30-Jährige das Geschehen vom Spielfeldrand aus und posierte später gemeinsam mit EJ für eine Erinnerungsaufnahme. Auch für die Cheerleaderinnen der Folsom High School nahm sich der Hollywoodstar Zeit. Zusammen mit der Gruppe stellte sich Zendaya für ein weiteres Foto auf und sorgte damit für einen prominenten Höhepunkt des Abends.

EJ ist der Sohn von Zendayas Halbbruder Julien "EZ" Coleman – und er teilte das Foto mit seiner berühmten Tante zwei Tage später auf seinem Instagram-Account. Auch Zendayas Mutter Claire Stoermer ließ ihre Follower an dem besonderen Abend teilhaben. In ihrer Instagram-Story postete sie eine Familienaufnahme und schrieb dazu: "Was für ein großartiger Abend!! Mehr als stolz auf @ej_cole007!! Danke an alle Schüler der Folsom High School, dass ihr so respektvoll wart." Für die Schauspielerin stand an diesem Abend offenbar nicht der eigene Promistatus im Vordergrund. Stattdessen unterstützte die Euphoria-Darstellerin EJ bei einem wichtigen Moment seiner Schulzeit. Mit ihrem persönlichen Fanoutfit, den gemeinsamen Fotos und ihrer Anwesenheit am Spielfeldrand machte sie deutlich, wem an diesem Abend die volle Aufmerksamkeit der Familie galt.

Wie sehr ihr die eigene Familie und ein möglichst normales Leben abseits des Rampenlichts bedeuten, hat Zendaya in der Vergangenheit immer wieder betont. Gegenüber Vogue Brasil sprach sie im Mai über ihre Rolle als Tante: "Wir stehen uns sehr nahe. Ich bin Tante, und zu sehen, wie meine Nichten und Neffen aufwachsen, ist mir sehr wichtig. Sie bereichern mein Leben sehr, ohne es überhaupt zu merken." Dabei zählen für sie vor allem die ganz gewöhnlichen Momente. "Manchmal sind es einfache Dinge, wie dabei zu helfen, das Zimmer meiner Nichte neu zu dekorieren. In diesem Moment bin ich einfach Tante Daya – und das ist alles", erzählte sie demselben Magazin. Schon 2024 hatte sie gegenüber dem Magazin People scherzhaft von ihrer großen Kinderschar erzählt. "Ich habe sehr, sehr viele kleine Nichten und Neffen. Sie sind also wie meine geliehenen Kinder. Ich kann Spaß haben und sie dann ihren Eltern zurückgeben", verriet Zendaya damals.

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Getty Images Zendaya bei den 78. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater im September 2026 in Los Angeles

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3 (2026)

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Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, Oktober 2026