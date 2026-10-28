Romina Palm teilt emotionalen Moment am Strand

Romina Palm (27) gewährt ihren Fans einen besonders emotionalen Einblick in ihr Leben als Mama. Auf Instagram veröffentlichte das Model eine Reihe wunderschöner Aufnahmen, die bei sanftem Abendlicht an einem felsigen Strand entstanden sind. Im Mittelpunkt steht dabei ihre kleine Tochter, die Romina liebevoll auf dem Arm hält. Eng aneinandergekuschelt tauschen die beiden innige Blicke aus, während im Hintergrund das Meer zu sehen ist. Doch nicht nur die stimmungsvollen Bilder dürften bei ihren Followern für Gänsehaut sorgen. Die Influencerin nutzte den Beitrag auch, um ihrer Tochter eine berührende Botschaft mit auf den Weg zu geben. Darin wandte sie sich direkt an ihr Kind und verriet, was sie sich für dessen Zukunft wünscht – und welche Erwartungen ihre Tochter ihrer Meinung nach keinesfalls erfüllen muss.

Mit ihren liebevollen Worten möchte Romina ihrer Tochter vor allem eines vermitteln: "Du musst in deinem Leben nichts Großes erreichen, um mich stolz zu machen. Du musst niemandem etwas beweisen, nirgendwo die Beste sein und nicht einmal immer glücklich sein", schreibt das Model auf Instagram. Viel wichtiger als Erfolg oder Perfektion ist der jungen Mutter, dass ihre Tochter eines Tages mit sich selbst und ihrem Leben zufrieden ist. "Ich hoffe einfach, dass du dich irgendwann genauso wohl in deinem Leben fühlst, wie ich mich fühle, wenn ich dich im Arm halte", erklärt sie weiter. Neben den innigen Mutter-Tochter-Momenten ist auf einem der Strandbilder auch eine weitere, nicht näher benannte Frau zu sehen, die mit den beiden über die Felsen läuft. Festgehalten wurden die besonderen Augenblicke von einer Fotografin, die Romina in ihrem Beitrag unter dem Instagram-Namen @lotta_knipst verlinkt.

Wie liebevoll Romina über ihre Tochter spricht, zeigt sich auch an der persönlichen Anrede in ihrem Beitrag. Mit den Worten "Meine kleine Nuss" und einem Kastanien- sowie einem braunen Herz-Emoji verleiht sie den Aufnahmen eine besonders zärtliche Note. Doch neben den stimmungsvollen Strandbildern gewährt die Influencerin auch einen kleinen Einblick in ihren Alltag als Mama. Auf einem weiteren Foto sitzt Romina mit dem Rücken zur Kamera neben ihrer Tochter, legt einen Arm um sie und schaut gemeinsam mit ihr in ein aufgeschlagenes Bilderbuch. Damit zeigt das Model, dass die besonderen Momente mit ihrem Kind nicht nur an traumhaften Orten entstehen, sondern auch ganz gemütlich zu Hause. Für Romina, die bislang Mutter einer Tochter ist, scheinen gerade diese gemeinsamen Augenblicke besonders wertvoll zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palms Mama und Tochter am Meer

Anzeige Anzeige

rominapalm Romina Palm im Oktober 2026