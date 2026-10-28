Stolz: Kim Gloss zeigt süßen Schwesternmoment ihrer Töchter

Kim Gloss (34) gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Töchtern. Jetzt begeistert die Sängerin mit einem besonders niedlichen Moment aus dem Alltag: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie einen kurzen Clip, der die beiden jüngsten Mädchen gemeinsam in einem Einkaufszentrum zeigt. Darauf ist zu sehen, wie die ältere Tochter einen schwarzen Buggy durch die Ladenpassage schiebt. Auf dem Sitz macht es sich ihre deutlich jüngere Schwester bequem, die dunkles Haar und ein kleines Zöpfchen trägt. Die Kleine ist dabei in ein rosafarbenes Outfit gekleidet, während die Große ein gelbes Kurzarmshirt, helle Shorts und bunte Turnschuhe trägt. Dass dieser Moment für die Mama etwas ganz Besonderes ist, machte sie mit einer passenden Einblendung deutlich: "Stolze große Schwester", schrieb Kim über die Aufnahme.

Viel braucht es für diesen süßen Moment nicht: In dem kurzen Clip wird kein Wort gesprochen, sodass das Zusammenspiel der beiden Schwestern ganz für sich spricht. Mit ruhigen Bewegungen schiebt die Ältere den Buggy über den glänzenden Marmorboden und passiert dabei mehrere Geschäfte. Sichtlich stolz nimmt sie ihre Aufgabe wahr und hat die Situation dabei voll im Griff. Trubel sucht man in dem Clip vergeblich – es ist ein unaufgeregter, alltäglicher Augenblick mitten im Einkaufszentrum, den die Schwestern miteinander teilen.

Mit dem kurzen Instagram-Clip gewährt die dreifache Mutter ihren Followern einen privaten Einblick in den Alltag mit ihren Töchtern. Dabei wird auch der Altersunterschied zwischen den Mädchen deutlich: Während die Große den Buggy bereits eigenständig durch das Einkaufszentrum schiebt, macht es sich ihre jüngere Schwester darin bequem und lässt sich von ihr durch die Gänge fahren. Auffällig ist außerdem, dass die Reality-TV-Bekanntheit sich in diesem Beitrag selbst komplett im Hintergrund hält. Statt vor die Kamera zu treten, richtet sie das Objektiv ausschließlich auf ihre beiden Kinder und deren gemeinsamen Moment. Damit gewährt die Musikerin ihren Followern einen Blick auf eine Alltagsszene, wie sie wohl viele Familien kennen – festgehalten in nur einem kurzen Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin