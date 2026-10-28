"Sommerhaus der Stars": Zuschauer rechnen mit der Staffel ab

Die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars ist vorbei – und hat bei vielen Zuschauern offenbar vor allem für Frust gesorgt. Unter dem Spoilerpost zum Finale auf Instagram rechnen zahlreiche Fans nun mit den vergangenen Wochen ab. Dass Ginger Costello-Wollersheim (40) und Lukas Reiter als Siegerpaar feststehen, rückt dabei fast in den Hintergrund. Stattdessen hagelt es Urteile wie "Schlechteste Staffel aller Zeiten" oder "Die schrecklichste Staffel ever". Andere Nutzer wirken vor allem erleichtert, dass das Format für dieses Jahr abgehakt ist. "Die schlechteste Staffel ist endlich fertig und man wird hier nicht mehr mit Videos getriggert", schreibt ein Zuschauer unter dem Beitrag. Die Enttäuschung zieht sich dabei quer durch die Kommentare – von Nörgeleien über einzelne Momente bis hin zu einem Komplettverriss der gesamten Staffel.

Interessant dabei: Nicht alle machen den Cast für ihren Unmut verantwortlich. "Meiner Meinung nach die schlechteste Staffel, hat nicht mal was mit dem Cast zu tun gehabt, aber ich kann mich an keine Staffel Sommerhaus erinnern, die so schlecht war … zu dem Gewinnerpaar, ja ist in Ordnung, aber das war es auch", heißt es in einem Kommentar. Andere sehen die Ursache dagegen klar in der Besetzung. "Schlechtester Cast von allen", urteilt ein Nutzer. Ein weiterer blickt bereits nach vorn und wünscht sich: "Hoffentlich wird der nächste Cast wieder spannender." Ein Fan hielt es beim Finale nicht einmal bis zum Schluss aus: "Vorgespult, hat mir nicht gefallen, also ausgemacht. So lässt es sich gut zusammenfassen..." Eine letzte Gelegenheit zum Wiedergutmachen gibt es für die Staffel vielleicht: Das Wiedersehen läuft am 3. November exklusiv auf RTL+.

Während die Staffel als Ganzes zerrissen wird, kommt das Gewinnerpaar bei vielen Zuschauern deutlich besser weg. Ginger und Lukas setzten sich im Finale gegen Michelle Daniaux und ihren Partner Sandro Ritzini durch und sicherten sich damit nicht nur den Titel, sondern auch das Preisgeld von 50.000 Euro. Vor allem Lukas bekam im Netz viel Zuspruch. Unter einem weiteren Beitrag des Instagram-Accounts der Sendung sammeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare. "Haben Lukas und Ginger echt gewonnen? Fände ich mega. Lukas sehr sympathisch", freut sich ein Fan. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Lukas, mega sympathisch. Glückwunsch zum Sieg." Gleichzeitig sorgte der Ausgang des Finales für Überraschung: Mit Ginger und Lukas als Sieger hatte offenbar nicht jeder gerechnet.

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