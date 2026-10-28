Diese Netflix-Horror-Hits sind perfekt für euer Halloween

Pünktlich zur Gruselsaison: Diese besonders blutigen Filme und Serien auf Netflix kommen für Horrorfans an Halloween wie gerufen. Äxte, Messer, Kettensägen, abgetrennte Gliedmaßen und brutale Opferrituale – an Blut wird bei dieser Auswahl definitiv nicht gespart. Zu den hervorgehobenen Produktionen zählen unter anderem die Horrorkomödie "The Babysitter", die Serie "Monster: The Lizzie Borden Story", das Hochzeitsdrama "Something Very Bad Is Going to Happen" sowie die Fortsetzung von "Texas Chainsaw Massacre". Vom Kultfilm über die wahre Kriminalgeschichte bis zur modernen Neuauflage eines Klassikers ist für jeden Horrorgeschmack etwas dabei.

In "The Babysitter" beobachtet Cole heimlich seine Babysitterin Bee und ihre Freunde. Als Bee einen anderen küsst und ihn dann ersticht, wird dem Jungen klar: Seine vermeintliche Vertraute ist nicht die, für die er sie hält. Für Cole beginnt ein blutiger Kampf ums Überleben. Blutig geht's hier weiter: In der achtteiligen Serie "Monster: The Lizzie Borden Story" schlüpft Ella Beatty in die Rolle der berüchtigten Lizzie Borden, die 1892 wegen der Axtmorde an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter angeklagt wurde. Die Handlung spannt den Bogen von Lizzies Kindheit im 19. Jahrhundert bis in die 1890er-Jahre.

In "Something Very Bad Is Going to Happen" reist Rachel mit ihrem Verlobten Nicky für eine kleine Hochzeitsfeier auf das luxuriöse Anwesen seiner Familie. Sonderbare Einheimische, exzentrische Verwandte und ein Geheimnis aus Rachels eigener Familiengeschichte lassen die Feier immer bedrohlicher werden. Das im Jahr 2022 erschienene "Texas Chainsaw Massacre" versetzt Leatherface derweil ins Influencer-Zeitalter: Die Schwestern Lila und Melody wollen im texanischen Harlow ein Social-Media-Paradies erschaffen – und lösen damit ein neues Blutbad aus. Zudem kehrt Sally Hardesty zurück, die einzige Überlebende des ursprünglichen Massakers. Nach ihrer ersten Begegnung mit Leatherface will sie dessen Mordserie endgültig stoppen.

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Imago Ella Beatty in einer Szene der Netflix-Serie "Monster: The Lizzie Borden Story"

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Imago Samara Weaving , Schauspielerin

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Getty Images Olwen Fouéré, Schauspielerin