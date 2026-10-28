"Druck": Jan Leyk meldet sich nach Auswanderung vorerst ab

Realitystar Jan Leyk (42) zieht sich nach seiner Auswanderung vorerst aus dem Netz zurück. Nach einer langen Reise ist er gemeinsam mit seiner Familie im neuen Zuhause angekommen. Statt seinen Fans sofort Einblicke in den neuen Alltag zu gewähren, kündigt Jan in seiner Instagram-Story zunächst eine bewusste Pause von den sozialen Medien an. Die vergangenen Monate seien für ihn emotional sehr belastend gewesen. Die Auszeit soll dem Realitystar nun die nötige Ruhe geben, um seinen persönlichen Heilungsprozess zu beginnen.

Wie viel Kraft ihn die Zeit vor und während des Umzugs gekostet hat, macht Jan in seiner Story deutlich. "Die letzten Monate haben mir emotional unglaublich viel abverlangt. So viel Druck, so viele Ereignisse, Entscheidungen, Abschiede und Momente, die ich teilweise selbst noch gar nicht richtig begreifen konnte", erklärt er dort offen. Erst jetzt, wo in der neuen Umgebung langsam Ruhe einkehre, werde ihm bewusst, wie viel er innerlich noch aufarbeiten müsse. "Deshalb werde ich mir jetzt ganz bewusst eine kleine Auszeit nehmen. Um durchzuatmen, zu verstehen, loszulassen und vor allem, um endlich den Prozess des Heilens beginnen zu lassen", erklärt Jan seine Entscheidung. Ein endgültiger Abschied von den sozialen Medien soll das allerdings nicht sein. Seinen Unterstützern versichert er zum Abschluss: "Ich bin ganz bald wieder da. Versprochen."

Die Auswanderung steht für Jan, der Anfang des Jahres vor Gericht stand, für einen persönlichen Neustart. In seiner Botschaft spricht er von einem neuen Zuhause, einem neuen Land und dem Start in ein völlig neues Kapitel. Wohin es die Familie genau verschlagen hat, verrät der Realitystar bislang nicht. Für die Unterstützung während der anstrengenden Zeit rund um Reise und Umzug zeigt sich Jan jedoch dankbar. Bei allen Menschen, die ihnen in den vergangenen Wochen Liebe und Glückwünsche geschickt haben, bedankt er sich ausdrücklich. "Das bedeutet uns sehr viel", betont er.

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk mit Hund Bruno, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, Schauspieler