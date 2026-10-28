Stephen King adelt brandneuen Horrorfilm mit seltenem Lob

Stephen King (79) spricht eher selten öffentlich eine Empfehlung für einen fremden Horrorfilm aus – tut er es doch, lässt das seine Fans zurecht aufhorchen: Der Meister des Schreckens hat überraschend seine Begeisterung für den Thriller "The Cycle – Die Wiederkehr" geäußert und auf X hemmungslos Werbung für das Werk von Regisseur Jordan Downey gemacht. "Im Oktober erscheint auf Shudder ein Film namens "The Cycle". Normalerweise mache ich keine Werbung für Horrorfilme (außer für meine eigenen, haha), aber der hier ist etwas Besonderes. Merkt euch den Termin vor!", schrieb der Schriftsteller, der sonst eher für seine Kritiken bekannt ist. Während das US-Publikum den Streifen mit True Blood-Darstellerin Deborah Ann Woll (41) bereits seit dem 23. Oktober beim Streamer Shudder sehen kann, müssen sich deutsche Fans noch etwas gedulden. Hierzulande erscheint der Film voraussichtlich erst im Laufe des Novembers digital, bevor die physische Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD fest für den 3. Dezember terminiert ist.

In "The Cycle – Die Wiederkehr" schlüpft Deborah in die Rolle der forensischen Anthropologin Megan Garland, deren Vater sich volle 36 Jahre nach seinem spurlosen Verschwinden indirekt mit einer ungemütlichen Nachricht zurückmeldet: Seine sterblichen Überreste tauchen reichlich verspätet an einem frischen Tatort auf. Seltsamerweise finden sich dort neben ihm gleich mehrere Leichen anderer Menschen. Als ein Ermittler die Wissenschaftlerin direkt mit dem makabren Fund in Verbindung bringt, beginnt Megan unvermittelt, in der düsteren Vergangenheit ihrer Familie zu graben, und stößt schließlich auf ein schreckliches Geheimnis.

Auch Filmkritiker Brian Tallerico fand lobende Worte für die Produktion. Auf RogerEbert.com vergab er drei von vier Sternen und witterte augenblicklich das literarische Erbe des Bestseller-Königs. In seiner Besprechung zog er Parallelen zu King-Klassikern wie "Salem's Lot" oder "The Outsider" und verwies auf ein bekanntes Motiv des Meisters: düstere Abgründe im eigenen Verwandtenkreis. Insbesondere die Beziehungen zwischen den Figuren dienten als Nährboden für den späteren Horror. Der Kritiker erklärt: "'The Cycle' beginnt als atmosphärischer Ermittlungsthriller – ein düsteres Werk, das eher an 'Mindhunter' oder 'Das Schweigen der Lämmer' erinnert als an das, was man üblicherweise von der Marke Shudder erwartet. Habt Geduld. Das Werk hält eine ganz eigene, im Geiste Kings erschaffene Entdeckung für euch bereit."

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Getty Images Stephen King bei der Premiere von "The Life of Chuck" am 6. September 2024 beim Toronto International Film Festival

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Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

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Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles