Lovebomber: Anne Wünsche plante sogar Urlaub mit Ex-Flirt

Anne Wünsche (35) hatte offenbar große Hoffnungen in ihren letzten Flirt gesetzt. Ende August lernte die Influencerin über die Dating-App Hinge einen bislang unbekannten Mann kennen, mit dem sie schon nach kurzer Zeit gemeinsame Zukunftspläne schmiedete. Sogar ein Urlaub war bereits im Gespräch. Doch nach knapp zwei Wochen war die aufkeimende Romanze schon wieder Geschichte. Gegenüber TAG24 verriet Anne nun, woran es gescheitert sei. Offenbar hatte ihr Datingpartner große Versprechungen gemacht, denen aus ihrer Sicht jedoch kaum Taten folgten. "Das ist ein typischer Mann, der viel redet, aber dann steckt nichts dahinter", erklärte sie enttäuscht. Besonders die schnellen Zukunftspläne hätten bei ihr Erwartungen geweckt. "Ich hole dir die Sterne vom Himmel und dann ziehe ich es ganz schnell wieder zurück. Wir haben schon einen Urlaub geplant – und ich habe es geglaubt", erinnerte sich die Realitybekanntheit.

Das Verhalten ihres ehemaligen Flirts bezeichnet Anne im Interview als "Love Bombing". Während der Mann offenbar mit großen Ankündigungen nicht sparte, habe es bei der Umsetzung gehapert. Besonders störte die dreifache Mutter, dass sie sich meist selbst um die Organisation ihrer Treffen kümmern musste. "Ich habe eigentlich quasi die Treffen organisiert. Wenn jemand sagt, wir treffen uns Montag, dann aber keine Uhrzeit ausmacht, dann denke ich mir so: Willst du mich treffen oder nicht?", erklärte sie. Einen einzelnen Grund für das schnelle Liebesaus gab es laut Anne allerdings nicht. Vielmehr hätten mehrere Enttäuschungen dazu geführt, dass sie die Kennenlernphase beendete. Dabei hatte der Kontakt über Hinge nach der Absage einer Dating-Show zunächst neue Hoffnungen auf eine feste Beziehung geweckt. Anne machte den Flirt sogar öffentlich, bevor sie nur rund zwei Wochen später bereits dessen Ende verkündete.

Für ihre nächste Beziehung hat Anne klare Vorstellungen. Die dreifache Mutter lebt mit ihren Kindern auf Mallorca und wünscht sich einen Partner, der sie unterstützt, ihren Beruf akzeptiert und sich bewusst auf das Familienleben einlässt. Ausgenutzt werden möchte die Influencerin dabei auf keinen Fall. Beim Dating legt sie allerdings weniger Wert auf traditionelle Rollenbilder als auf Eigeninitiative. So habe sie kein Problem damit, selbst die Rechnung zu bezahlen. Den ersten Schritt nach einem Match erwartet sie jedoch vom Mann. "Wenn ich ein Match habe, dann muss er sich melden. Sorry, soll ich mir mal die Tür aufhalten?", stellte sie klar. Seit der Trennung von ihrem langjährigen Exfreund Karim El Kammouchi (37) sei Anne außerdem offener dafür, Neues auszuprobieren. Vor allem bei ihrer persönlichen Selbstdarstellung wolle sie sich künftig von niemandem mehr einschränken lassen.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, September 2026