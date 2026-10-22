Mit 10 Monaten: Tanja Makarićs Tochter macht erste Schritte

Was für ein besonderer Moment für Tanja Makarić (29): Ihre kleine Tochter, die sie im Netz liebevoll "Lulu" nennt, wurde am 20. Oktober genau zehn Monate alt – und ausgerechnet an diesem Tag machte die Kleine ihre ersten Schritte ganz allein. Den emotionalen Augenblick hielt die Influencerin in ihrer Wohnung mit der Kamera fest und teilte ihn noch am selben Abend in ihrer Instagram-Story. In dem Clip ist zu sehen, wie sich das Mädchen über einen Holzboden neben einem hellen Teppich bewegt. Das Gesicht ihrer Tochter verdeckt Tanja dabei mit einem großen pinken Herz-Sticker. Die stolze Mutter war von den ersten selbstständigen Schritten ihres Nachwuchses so gerührt, dass ihr die Tränen kamen.

In dem Video trägt Lulu eine hellrosa Mütze, ein passendes Langarmshirt und ein dazu abgestimmtes Halstuch. Dazu kombiniert sie eine blaue Jeans und helle Schuhe. Eine gesprochene Reaktion ist in dem Clip nicht zu hören – stattdessen teilte Tanja ihre Gefühle mit eingeblendeten Zeilen. "Und sie läuft plötzlich ganz allein. Was ein Meilenstein für mein Baby. Ich hab so geheult", schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu dem Video. Dass ihre Tochter diesen großen Entwicklungsschritt ausgerechnet an ihrem zehnten Lebensmonat vollbrachte, machte den Moment für die Social-Media-Bekanntheit umso emotionaler.

Tanja nimmt ihre Community immer wieder bei persönlichen Momenten aus ihrem Alltag als Mutter mit, achtet dabei jedoch konsequent auf die Privatsphäre ihrer Tochter. Auch in der aktuellen Aufnahme bleibt das Gesicht des Mädchens verdeckt. Erst vor Kurzem hatte die Sportlerin offen darüber gesprochen, wie emotional das Abstillen ihrer Tochter Malou für sie gewesen war. Obwohl sie die Umstellung mit ihrer Ärztin abgesprochen hatte und die Kleine gut damit zurechtkam, litt Tanja damals unter starken Schuldgefühlen. Inzwischen blickt sie deutlich entspannter auf diese Phase zurück. Nach eigenen Angaben geht es Malou gut und sie ist glücklich. Auch die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter habe unter dem Abstillen nicht gelitten.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Tochter Malou, Oktober 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin