Prinz Harry will Charles und William nicht die Show stehlen

Wer derzeit royale Termine plant, muss in den Kalender der anderen schauen. Das gilt auch für Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45). Laut The Times wollen sie vor Weihnachten noch einmal gemeinsam in Großbritannien auftreten, den Zeitraum der Karibikreise von König Charles III. (77) aber möglichst meiden. Ein Insider sagt: "Harry hat nicht die Absicht, den Fokus auf sich zu ziehen oder die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was sein Vater oder sein Bruder tun." Und weiter: "Natürlich weiß er, dass der König zur CHOGM reist und der Prinz und die Prinzessin von Wales nach Indien fliegen, und er hat das selbstverständlich im Blick, wenn er seine eigenen Aktivitäten plant." Charles und Königin Camilla (79) sind vom 27. Oktober bis 4. November unterwegs, der Commonwealth-Gipfel in Antigua und Barbuda findet vom 1. bis 4. November statt. Prinz William (44) wird im November zur Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai erwartet, Prinzessin Kate (44) soll ihn Berichten zufolge begleiten.

Die Rücksichtnahme ist allerdings leichter versprochen als umgesetzt. Die Sussexes haben keinen festen Einblick in den internen Terminplan, die sogenannte "Grid", mit der sich die Auftritte der Royals eigentlich nicht überlappen sollen. Ein Insider erklärt: "Das ist nie seine Absicht, aber um dem vorzubeugen, braucht er einen guten Überblick darüber, was ansteht." Wie schnell es trotzdem knallt, zeigte der 15. Oktober, berichtet die Daily Mail. Während Charles in Cardiff erstmals als Monarch die Sitzungsperiode des walisischen Parlaments feierlich eröffnete, besuchten Harry und Meghan in Nottingham drei soziale Projekte: ein Musikstudio für Jugendliche, die Lebensmittelhilfe Himmah und die Jugendinitiative Epic Partners. Auch das Interview, das ausgerechnet am Tag des Staatsbesuches des Sultans von Oman in Windsor erschien, war laut dem Sprecher des Paares schon im September aufgezeichnet worden. Den Termin in Nottingham abzusagen, hätte zudem die beteiligten Organisationen enttäuscht.

Im August 2026 sind Harry und Meghan nach sechs Jahren in Kalifornien auf die Insel zurückgekehrt. Offizielle Aufgaben für das Königshaus dürfen sie nicht übernehmen. Kurz nach ihrer Ankunft stellte ein Schreiben im Auftrag des Königs an Regierungsvertreter klar, dass sie Privatpersonen sind. In Nottingham traten sie 2017 nach der Verlobung erstmals gemeinsam öffentlich auf. Harry hat zuletzt betont, dass er sich eine Annäherung an Charles wünscht, damit Archie und Lilibet ihren Großvater kennenlernen. Zu einem Treffen mit dem König ist es bislang offenbar nicht gekommen, und auch zu William und Kate besteht weiter Abstand. Weihnachten in Sandringham ist nicht geplant. Ein Freund des Paares nennt ein Fest mit der Royal Family "zu schwierig und unangenehm".

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

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Imago König Charles III. und Königin Camilla verlassen die feierliche Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff

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