Wegen Flugangst? Charles reist ohne Camilla auf die Bahamas

König Charles III. (77) hat seine Karibikreise begonnen – allerdings ohne seine Frau an seiner Seite. Die erste Station führt den Monarchen auf die Bahamas, anschließend geht es weiter nach Guyana. Auch diesen Teil der Tour absolviert er allein. Erst zur letzten Etappe in Antigua und Barbuda stößt Königin Camilla (79) zu ihrem Mann. Als mögliche Erklärung für ihr Fehlen bei den ersten beiden Stopps gilt ihre Flugangst. Ein Sprecher des Clarence House bestätigte bereits 2018, dass Camilla nicht gerne fliegt. Durch ihre spätere Anreise muss sie lediglich den Hin- und den Rückflug auf sich nehmen. Die zusätzlichen Flüge zwischen den einzelnen Karibikstaaten, die möglicherweise in kleineren Maschinen stattfinden würden, bleiben ihr auf diese Weise erspart. Offiziell wurde ihre Flugangst allerdings nicht als Grund für die getrennte Anreise genannt. Fest steht lediglich, dass Charles den Auftakt der Reise ohne seine Frau absolviert und das Königspaar erst in Antigua und Barbuda gemeinsam auftritt.

Eine kurzfristige Planänderung ist das übrigens nicht. Berichten zufolge stand von Anfang an fest, dass Charles die Bahamas und Guyana ohne seine Frau besucht. In Antigua und Barbuda treten die beiden dann gemeinsam auf: Dort findet vom 1. bis 4. November das Commonwealth-Regierungscheftreffen 2026 statt, an dem das Königspaar teilnehmen wird. Für den Monarchen ist zumindest ein Teil der Reise ein Wiedersehen mit bekannten Orten. Der britische König hat das südamerikanische Land schon zweimal besucht. Seine erste Reise dorthin fand 1973 statt, eine weitere folgte im Jahr 2000. Nun kehrt Charles im Rahmen seiner aktuellen Tour erneut zurück. Die Karibiktour zählt zu den größeren Auslandsreisen des Königs in diesem Jahr und führt ihn durch gleich drei Staaten des Commonwealth.

Dass Camilla das Fliegen nicht genießt, ist seit Jahren bekannt. Im April 2018 beendete sie sogar einen Aufenthalt in Australien vorzeitig. Ein Sprecher des Clarence House erklärte damals gegenüber der Presse: "Die Herzogin fliegt nicht gerne, aber ich denke, manchmal muss sie sich dieser Angst stellen." Nur wenige Monate zuvor, im Januar 2018, hatte sie bei einem Besuch in den Studios der ITV-Sendung "This Morning" mit den Therapeuten The Speakmans über genau dieses Thema gesprochen. Der Hypnotherapeut und Phobienexperte Christopher Paul Jones ordnete gegenüber HELLO! ein: "Bei Flugangst geht es selten um das Flugzeug; normalerweise geht es um das Gefühl, keine Kontrolle zu haben." Nach seiner Einschätzung kann sich die Furcht aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzen. Dazu zählen Höhenangst, Enge, Turbulenzen und Kontrollverlust. Auch die Sorge, an Bord in Panik zu geraten, starke Angst zu empfinden oder sich vor anderen zu blamieren, könne eine Rolle spielen.

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