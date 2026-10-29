Cordae verarbeitet Trennung von Naomi Osaka im Song

Manche Menschen verarbeiten eine Trennung mit einem neuen Haarschnitt – Cordae greift lieber zum Mikrofon. Der Rapper hat das Liebesaus mit Tennisstar Naomi Osaka (29) in dem Song "Helpless" verarbeitet, der auf seinem gemeinsamen Album mit Anderson .Paak erschienen ist. Der Track ist emotional geraten: Der Musiker blickt darin auf das Ende der Beziehung zurück, gesteht eigene Fehler ein und spricht offen darüber, dass die gemeinsame Tochter nun in zwei verschiedenen Haushalten aufwächst. Der Account The Tennis Letter verbreitete die Zeilen: "Ich bekomme bald mein zweites Kind, obwohl wir uns noch immer nicht das Jawort gegeben haben. Es war nie meine Absicht, meine Tochter in getrennten Haushalten großzuziehen. Ich habe deiner Mutter alles gegeben, aber die Liebe, die sie für mich hatte, ist tot und verschwunden. Obwohl du kein Mann bist, wenn du nicht zugeben kannst, dass du im Unrecht warst. Man kann die Tränen nicht über mein Gesicht laufen sehen, also tue ich es durch diesen Song." Welche konkreten Erlebnisse hinter diesen persönlichen Zeilen stehen, führt der Musiker nicht weiter aus.

Dass ihn die familiären Folgen des Liebesaus beschäftigen, macht der Musiker in den Zeilen mehr als deutlich. Vor allem thematisiert er, dass seine Tochter nun in zwei getrennten Haushalten aufwächst. Gleichzeitig übernimmt Cordae in dem Song Verantwortung für eigenes Fehlverhalten – welche Fehler genau zum Ende der Beziehung beigetragen haben, lässt er allerdings offen. Auch die Ankündigung eines zweiten Kindes bleibt in dem verbreiteten Ausschnitt ohne weitere Erklärung: Weder nennt der Musiker die Mutter, noch gibt er zusätzliche Details preis. Auf X kamen die Zeilen nicht bei allen gut an. Einzelne Nutzer warfen ihm vor, Naomi nicht in Ruhe zu lassen, andere reagierten mit abwertenden Kurzkommentaren auf die Songpassage.

Naomi Osaka und Cordae waren mehrere Jahre lang ein Paar und wurden im Juli 2023 Eltern einer Tochter. Die Tennisspielerin sprach später offen darüber, wie herausfordernd es für sie sei, die Mutterschaft, ihre sportlichen Ziele und die eigenen hohen Ansprüche miteinander zu verbinden. Gegenüber dem Magazin People thematisierte Naomi zudem den Druck, als Mutter möglichst jeder Aufgabe gerecht werden zu wollen. Cordaes neue Songzeilen ergänzen diesen persönlichen Hintergrund nun um seine eigene Sicht auf die getrennte Familiensituation. Die Tennisspielerin selbst äußerte sich bislang nicht zu den Zeilen des Rappers.

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Getty Images Cordae and Naomi Osaka bei der Met Gala 2021 in New York

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Getty Images Naomi Osaka, Tennisspielerin

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Getty Images Naomi Osaka im Februar 2023