Fans geschockt von Greta und Rafis Aus bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP hat es in den vergangenen Folgen ausgerechnet eines der beliebtesten Paare erwischt: Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31) mussten die Villa gemeinsam verlassen. Der plötzliche Rauswurf des Models und des YouTubers sorgt bei vielen Zuschauern für blankes Entsetzen. Unter einem Beitrag von Promiflash macht die Community ihrem Ärger Luft und kritisiert die Entscheidung scharf. Einige Fans gehen sogar so weit, der Datingshow komplett den Rücken zu kehren. "Den Rest dieser Fakeshow gucke ich mir nicht mehr an", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer Zuschauer betont wiederum: "Was für eine Fehlentscheidung."

Rafi meldete sich nach dem Exit auf Instagram zu Wort. "Nicht das Ende, das wir uns gewünscht haben. Aber ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, Menschlichkeit über Taktik zu stellen. Danke an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben", schrieb er unter einem Beitrag des offiziellen Showaccounts. Auch die Fans empfanden den Abschied als emotional und ungerecht. "War echt schlimm anzuschauen", heißt es in einem Kommentar, ein anderer ergänzt: "Das war unfassbar traurig anzuschauen." Ein Dritter schreibt außerdem: "Ich bin immer noch so schockiert. Ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen." Einige weitere Fans behaupten zudem, sie haben das Format "nur wegen Greta und Rafael geschaut".

Im Rahmen einer All-Black-Party in der Show wurde über das Ende von Rafi und Greta entschieden. Die übrigen Couples sollten das Paar benennen, dem sie am wenigsten eine gemeinsame Zukunft zutrauen. Zwar hatten sich Celina Köther und Giuliano Hediger kurz zuvor gegenseitig in die Friendzone geschickt, trotzdem gingen die meisten Stimmen an Rafael und Greta. Moderatorin Sylvie Meis (48) konnte das Abstimmungsergebnis nicht nachvollziehen und zeigte sich irritiert. Ein Zuschauer stellt eine klare Vermutung auf, was den Ausschlag gegeben haben könnte: "Es wurde definitiv nach Sympathie entschieden und nicht nach der Frage. Finde es super, dass Sylvie dazu etwas gesagt hat. Ich wünsche mir, dass die beiden sich draußen weiterhin kennenlernen können und vielleicht auch zueinandergefunden haben."

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Sylvie Meis in der "Love Island VIP"-Villa