Inka Bause stellt klar: Darum lernt sie keinen Mann kennen

Seit 21 Jahren bringt Inka Bause (57) in der Kuppelshow Bauer sucht Frau einsame Herzen zusammen – ihr eigenes Liebesleben verläuft dagegen deutlich ruhiger. Die Moderatorin ist aktuell Single und hat nach eigenen Angaben bereits seit längerer Zeit keine feste Beziehung mehr. Wenige Tage vor dem Auftakt der neuen Staffel am 9. November wandte sich die Sängerin auf Instagram an ihre Community und übermittelte den Teilnehmenden einige ermutigende Worte. Ihr Appell: Die Bauern und Bäuerinnen sollen sich etwas trauen und vor allem ehrlich bleiben. "Immer aus der Komfortzone gehen. Sei du selbst. Nur so gewinnst du", erklärte sie in dem Clip. Doch kaum war der Satz ausgesprochen, bezog Inka ihn mit einem Augenzwinkern auf sich selbst – und lieferte prompt ihre ganz eigene Erklärung dafür, warum es bei ihr privat nicht klappt: "Ich bin ja auch so, wie ich bin, deswegen lerne ich auch keinen Mann kennen."

Im Mittelpunkt des Instagramvideos standen eigentlich nicht ihre privaten Verhältnisse, sondern die Neuerungen der bevorstehenden Staffel. Mit insgesamt 14 Folgen fällt diese so umfangreich aus wie keine Ausgabe zuvor. Darüber hinaus plant die Produktion, dem Publikum tiefere Einblicke und bislang ungesehene Eindrücke zu ermöglichen. "Wir wollen nicht in starren Mustern arbeiten", betonte die Moderatorin mit Blick auf das überarbeitete Konzept. Vor allem die Momente, die früher nicht im Bild zu sehen waren, sollen künftig stärker in den Fokus rücken. "Es wird wieder neue Beginne und neue Gespräche geben. Wir werden jetzt viel mehr filmen … Das, was in der Vergangenheit oft hinter der Kamera passiert ist, nehmen wir jetzt alles mit", kündigte sie auf der Plattform an. Mehr Sendezeit, mehr Einblicke – und offenbar auch mehr Raum für die kleinen Zwischentöne, die sonst im Schnitt verloren gingen.

Dass Inka seit etwa 15 Jahren offiziell ohne festen Partner lebt, hatte sie bereits vor rund elf Monaten kommentiert. Dabei stellte sie klar, dass diese Aussage nicht ganz zutreffe. Schließlich habe es in den vergangenen Jahren durchaus schöne gemeinsame Momente mit einem Partner gegeben. Ihre jüngste Bemerkung ist damit kein neues Geständnis über die Länge ihres Singledaseins, sondern schlicht ein selbstironischer Kommentar. Blickt man auf ihre Vergangenheit, finden sich dort zwei bekannte Beziehungen: Von 1996 bis 2005 war die Moderatorin mit dem Musiker Hendrik Bruch (†53) verheiratet, aus der Ehe stammt ihre gemeinsame Tochter. Anschließend war sie mit dem Politiker Stefan Gebhardt liiert. Dass sich die beiden getrennt hatten, wurde im Jahr 2011 bekannt.

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin

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Getty Images Inka Bause im Februar 2025

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin