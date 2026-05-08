Mariah Carey und Anderson .Paak händchenhaltend gesichtet

Mariah Carey (57) und Anderson .Paak sorgen in Los Angeles für Gesprächsstoff: Die Sängerin und der Musiker wurden jetzt händchenhaltend bei einem Date-Abend in der Century City Mall gesichtet. Gemeinsam besuchten sie dort eine Vorführung von Der Teufel trägt Prada 2 und zogen dabei alle Blicke auf sich. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Mariah in einem dunklen, funkelnden Outfit. Anderson setzte in einem glitzernden Anzug auf ebenso viel Glamour.

Bereits Ende 2024 heizten Mariah und Anderson erste Spekulationen um eine Beziehung an, nachdem sie gemeinsam die Feiertage im luxuriösen Aspen verbracht hatten. Damals wurden sie beim entspannten Bummeln und bei gemeinsamen Ausflügen beobachtet, während parallel bekannt wurde, dass die beiden auch an Musik zusammenarbeiten sollen. In den vergangenen Monaten sorgte Anderson allerdings zusätzlich für Schlagzeilen, weil er mehrfach vertraut mit Jeannie Mai (47) gesehen wurde, was Fans in sozialen Netzwerken zu wilden Diskussionen über ein mögliches Liebesdreieck anregte. Offiziell ist jedoch bisher nichts bestätigt: Weder Mariah noch Anderson haben sich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert, und auch eine klare Einordnung seiner Verbindung zu Jeannie steht noch aus.

Mariah ist vor allem als Sängerin bekannt und gilt spätestens seit ihrem Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You" als eine der bekanntesten Stimmen der Musikgeschichte. Die zweifache Mutter war unter anderem mit dem Musikproduzenten Tommy Mottola (77) verheiratet und führte später eine mehrjährige Beziehung mit dem Sänger Nick Cannon (45), mit dem sie Zwillinge hat. Anderson ist ebenfalls in der Musikbranche zuhause – er ist als Sänger, Rapper und Produzent aktiv und wurde unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Dr. Dre (61) einem breiten Publikum bekannt.

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Imago Anderson .Paak und Mariah Carey bei der Los-Angeles-Premiere von "K-POPS!", Februar 2026

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Getty Images Anderson .Paak, Musiker

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Getty Images Jeannie Mai, Moderatorin