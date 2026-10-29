"Panem"-Premiere: Diese drei Stars stehlen allen die Show

Ein Filmplakat als Kleid, eine Hollywood-Ikone mit düsterem Auftritt und eine tanzende Ballerina auf dem Kopf – bei dieser Premiere war wirklich alles dabei! Am 28. Oktober feierten die Stars von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" in London ihren großen Auftritt auf dem roten Teppich. Und dabei schien es fast so, als hätten einige von ihnen ihre Kostüme direkt aus dem extravaganten Kapitol mitgebracht. Besonders Mckenna Grace (20), Glenn Close (79) und Elle Fanning (28) sorgten mit ihren außergewöhnlichen Looks für Aufsehen. Während eine von ihnen praktisch die Filmkulisse am Körper trug, hatte eine andere sogar eine kleine Tänzerin im Gepäck.

Besonders viel Liebe zum Detail bewies Mckenna Grace. Die Schauspielerin, die im neuen Film Maysilee Donner spielt, trug eine aufwendig bestickte Robe von Almée Couture. Auf dem Kleid erstreckte sich eine ganze Landschaft: Über das Oberteil zogen sich blau-silberne Himmelswirbel, darunter waren violette Berge, grüne Wiesen und bunte Wildblumen zu sehen. Dreidimensionale Blüten schmückten den halbtransparenten Rock. Das Besondere: Das Motiv erinnerte verblüffend an das offizielle Filmplakat. Fast sah es so aus, als hätte Mckenna die Welt von Panem direkt auf ihrem Kleid mitgebracht.

Ganz anders präsentierte sich Glenn Close. Die Hollywood-Ikone, die in dem Prequel Drusilla Sickle verkörpert, entschied sich für eine voluminöse moosgrüne Robe von Simone Rocha. Dazu kombinierte sie schwarze Lederhandschuhe, auffällige Ohrringe und einen Gehstock. Ihre blonden Locken waren kunstvoll frisiert. Das Ergebnis? Ein ebenso eleganter wie geheimnisvoller Auftritt, der auch einer mächtigen Bewohnerin des Kapitols gut gestanden hätte.

Für eine ordentliche Portion Extravaganz sorgte dagegen Elle Fanning. Die Schauspielerin, die in die Fußstapfen von Elizabeth Banks (52) tritt und die junge Effie Trinket spielt, erschien in einer rosafarbenen Couture-Robe von Robert Wun. Das Kleid mit geschnürtem Korsett und üppigem Tüllrock erinnerte bereits an ein Ballettkostüm. Doch der eigentliche Hingucker thronte auf ihrem Kopf: Auf einem rosafarbenen Hut drehte sich eine winzige Ballerina wie in einer Spieluhr. Damit bewies Elle schon vor dem Kinostart, dass sie den ausgefallenen Modegeschmack ihrer Filmfigur offenbar bestens verinnerlicht hat.

In "Sunrise on the Reaping" geht es um die 50. Hungerspiele, bei denen der junge Haymitch Abernathy im Mittelpunkt steht. Gespielt wird er von Joseph Zada (21), der ebenfalls über den roten Teppich lief. Auch Ralph Fiennes (63), Kieran Culkin (44) und Jesse Plemons (38) waren bei der Premiere dabei. Am 19. November 2026 soll das Prequel in die Kinos kommen. Eines haben Mckenna, Glenn und Elle aber schon jetzt gezeigt: Wenn es um außergewöhnliche Outfits geht, müssen sie sich vor den schrillen Bewohnern des Kapitols nicht verstecken.

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Getty Images Glenn Close, McKenna Grace und Elle Fanning bei der "Panem"-Premiere in London, Collage

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Getty Images Mckenna Grace besucht die britische Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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Getty Images Glenn Close besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Getty Images Elle Fanning besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Getty Images Kieran Culkin, Glenn Close, Whitney Peak, Joseph Zada, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning und Ralph Fiennes beim Fan-Event in London

Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Getty Images Mckenna Grace besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Getty Images Mckenna Grace besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Getty Images Glenn Close besucht das Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Getty Images Elle Fanning besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Getty Images Ralph Fiennes bei der Londoner Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping"