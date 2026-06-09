Dana Diekmeier schenkt kranker Delani eine besondere Auszeit

Dana Diekmeier und ihre 15-jährige Tochter Delani sind gerade auf einer ganz besonderen Reise. Gemeinsam sind Mutter und Tochter an Bord der AIDAprima auf einer Party-Kreuzfahrt unterwegs – von Hamburg nach Zeebrügge in Belgien. Dass die gemeinsame Zeit so kostbar ist, weiß Dana nur allzu gut: Bei Delani wurde ein Tumor an der Nebenniere sowie Metastasen in beiden Lungenflügeln diagnostiziert. Die Ex-Spielerfrau sprach gegenüber Bild über die Reise und erklärte: "Wir brauchen ein paar Glücksgefühle. Ich war vor zwei Jahren schon mal hier mit Freunden. Delani wollte auch gerne mal mit. Ein bisschen tanzen und Spaß haben."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie versucht, der 15-Jährigen solche besonderen Wünsche zu erfüllen. Zuvor reiste Delani mit der Familie auf die Malediven und wurde im Mai beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg als begeisterte Reiterin unterstützt. In diese ohnehin belastende Zeit fiel auch die Trennung von Danas Ex-Mann, Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier (36). Gegenüber RTL beschrieb Dana ihren Alltag ehrlich: "Es ist natürlich schwer, alleine mit vier Kindern, und dann natürlich auch die Arztbesuche und die Kontrollen, und wer weiß, was noch passiert." Trotzdem halte sie inne: "Wir haben keine Zeit zum Traurigsein. Wir müssen das Leben genießen. Wir sind stark und wir kommen da irgendwie durch."

Wie stark Delani selbst ist, zeigte sie zuletzt beim "F*ck Cancer"-Charity-Pferderennen im badischen Iffezheim. In einem eleganten schwarzen Kleid und mit einem Fascinator erschien die Jugendliche auf der Rennbahn und begeisterte alle Anwesenden. Ihre Mutter findet in der Familie die Kraft für den schweren Alltag: "Ich habe eine große Familie und einen großen Freundeskreis um mich herum, und die fangen mich dann auf", so Dana gegenüber RTL. Und weiter: "Ich habe meine Kinder, und sie geben mir die Stärke."

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IMAGO / Eventpress Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, Dezember 2018

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Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihren Kindern, Oktober 2021