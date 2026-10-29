Diese BookTok-Hits werden 2027 zu Film- und Serienhighlights

Im kommenden Jahr schaffen es erneut einige große BookTok-Erfolge auf die Leinwand oder zu den Streamingdiensten. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: von Fantasy über Romanzen und historische Dramen bis hin zu Thrillern. Zu den mit Spannung erwarteten Projekten zählt laut Showbiz CheatSheet die Verfilmung von Tomi Adeyemis "Children of Blood and Bone – Goldener Zorn". Gina Prince-Bythewood übernimmt die Regie, der Kinostart ist für den 28. Januar 2027 geplant. Mit dabei sind Thuso Mbedu, Damson Idris (35), Amandla Stenberg (28), Cynthia Erivo (39), Idris Elba (54) und Viola Davis (61). Auch Sydney Sweeney (29) kehrt auf die Leinwand zurück: In "The Housemaid's Secret" tritt ihre Figur Millie Calloway nach den Ereignissen bei der Familie Winchester eine neue Stelle an. Kirsten Dunst (44) steht ebenfalls für den Film vor der Kamera, der am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Ein besonderes Familienprojekt ist "Die Nachtigall": Elle (28) und Dakota Fanning (32) spielen erstmals gemeinsam in einem Film. Sie verkörpern zwei Frauen, die im Frankreich des Zweiten Weltkriegs voneinander getrennt werden. Das Historiendrama startet am 18. März 2027 in den Kinos.

Romantischer wird es in "Beach Read" nach dem Roman von Emily Henry. Phoebe Dynevor (31) und Patrick Schwarzenegger (33) spielen zwei Autoren, die den Sommer in benachbarten Strandhäusern verbringen. Um ihre Schreibblockaden zu überwinden, tauschen sie ihre Genres. Der Kinostart ist für den 13. Mai 2027 geplant. Am 11. November 2027 folgt "Morgen, morgen und wieder morgen" mit Daisy Edgar-Jones (28). Die Geschichte erzählt von zwei Freunden, deren Wege sie von der Kindheit über die Collegezeit bis in die Videospielbranche führen. Auch Serienfans dürfen sich auf Nachschub freuen: Die fünfte Staffel von Bridgerton basiert auf Julia Quinns Roman "Ein hinreißend verruchter Gentleman". Darin verliebt sich Francesca, gespielt von Hannah Dodd (31), nach dem Tod ihres Mannes in dessen Cousine Michaela Stirling, die von Masali Baduza (30) verkörpert wird. Anders als in der Buchvorlage ist die Figur weiblich. Für 2027 sind außerdem neue Folgen von Off Campus bei Prime Video angekündigt. Die zweite Staffel erzählt die Geschichten aus Elle Kennedys Roman "The Score". Netflix bringt zudem Liz Moores "Der Gott des Waldes" mit Maya Hawke (28), Kerry Condon (43), Lola Kirke und Tracy Letts (61) sowie die Romantasy "Quicksilver" als Verfilmungen auf den Bildschirm.

Mit diesen Projekten setzt Hollywood einen Trend fort, der seit Jahren anhält: Bestseller, die auf BookTok gefeiert wurden, landen reihenweise auf der Leinwand oder bei Streaminganbietern. It Ends With Us, "The Housemaid", "The Love Hypothesis", "The Summer I Turned Pretty", "Daisy Jones and The Six" und "Solange wir lügen" wurden bereits adaptiert. Weitere Projekte befinden sich in Entwicklung, darunter "Fourth Wing", "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", "It Happened One Summer" und eine Serienadaption von Jennette McCurdys (34) Memoiren "I'm Glad My Mom Died". Konkrete Starttermine für 2027 stehen für diese Titel bislang nicht fest.

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1

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Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

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Amazon MGM Studios Lili Reinhart und Tom Bateman in "The Love Hypothesis"