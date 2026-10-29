Russell Brands Frau schwärmt vor Gericht von ihrer Ehe

Im laufenden Strafprozess gegen Russell Brand (51) hat am Donnerstag seine Ehefrau Laura Brand im Zeugenstand Platz genommen. Bei ihrer Aussage beschrieb die 39-Jährige den Schauspieler und Comedian als fürsorglichen, freundlichen Menschen und wunderbaren Vater. Auch als Partner finde sie nur lobende Worte für ihn: Russell sei ein "großartiger, aufmerksamer Ehemann" und habe einen "Blick fürs Detail, wie ich ihn noch nie erlebt habe", berichtete TMZ aus dem Gerichtssaal. Besonders hob Laura hervor, wie ihr Mann ihr in der Beziehung begegne. "Ich fühle mich von ihm wirklich gesehen", erklärte sie vor den Geschworenen. So etwas habe sie bei keinem anderen Menschen zuvor erlebt. Ihre Schilderungen stehen in deutlichem Kontrast zu den schweren Vorwürfen gegen den 51-Jährigen. Russell hatte zudem selbst eingeräumt, seinen früheren Ruhm zum Kennenlernen von Frauen genutzt und sich sexuell rücksichtslos verhalten zu haben.

Besonders wichtig sei in ihrer Ehe der offene Umgang miteinander, betonte Laura gegenüber dem Gericht. "Wir führen eine sehr ehrliche, offene und klare Beziehung", betonte sie laut TMZ und fügte hinzu: "Ich liebe ihn sehr." Einen Tag zuvor hatte Russell selbst im Zeugenstand über seinen früheren Umgang mit Frauen gesprochen. Dabei räumte er sein früheres Verhalten gegenüber Frauen ein, bestritt aber, jemals einen sexuellen Übergriff begangen zu haben. In dem Verfahren hat er in allen sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Insgesamt sechs Frauen werfen ihm Taten vor, die sich zwischen 1999 und 2009 ereignet haben sollen: drei Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe sowie eine unsittliche Körperverletzung. Ob sich die Anschuldigungen vor Gericht bestätigen, ist derzeit offen. Das Verfahren ist bislang nicht abgeschlossen, eine Entscheidung über die Anschuldigungen steht weiterhin aus.

Dass in ihrer Beziehung nicht immer alles rosig war, verschwieg Laura vor Gericht übrigens nicht. Als die beiden 2006 und 2007 zum ersten Mal ein Paar waren, habe Russell seine Probleme damit gehabt, treu zu bleiben – am Ende führte genau das zur damaligen Trennung. Später fanden die beiden wieder zueinander und heirateten 2017. Heute beschreibt Laura ihre Partnerschaft als von Ehrlichkeit und Klarheit geprägt. Auch während des laufenden Verfahrens steht sie weiterhin an Russells Seite. Sie begleitete ihren Mann an den meisten bisherigen Verhandlungstagen zum Londoner Gericht. Der Schauspieler hatte zuvor erklärt, die Anschuldigungen hätten ihn von Freunden und früheren Weggefährten isoliert. Während sich demnach zahlreiche Menschen aus seinem einstigen Umfeld zurückgezogen hätten, demonstriert Laura öffentlich ihren Rückhalt.

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand trifft am Southwark Crown Court ein, London, 14. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet