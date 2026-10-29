Tiere misshandelt? Collin Gosselin schießt gegen Mutter Kate

Zwischen Collin Gosselin und seiner Mutter Kate Gosselin (51) tobt ein erbitterter Streit – und der hat jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach der Veröffentlichung der Memoiren ihres 22-jährigen Sohnes behauptet die Reality-TV-Bekanntheit, Collin habe früher Tiere getötet und seine Geschwister mit einer Waffe angegriffen. Collins Sprecherin Adriane Schwartz wies diese Darstellung am Dienstag gegenüber Page Six entschieden zurück. "Um es vollkommen klarzustellen: Collin hat niemals eine Waffe eingesetzt, um einem Familienmitglied Schaden zuzufügen, noch hat er jemals in seinem Leben ein Tier verletzt oder getötet", stellte sie klar. Darüber hinaus bezeichnete Adriane die Vorwürfe der achtfachen Mutter als frei erfunden. Zudem machte sie deutlich, dass sich der Realitystar von den Vorwürfen weder einschüchtern noch zum Schweigen bringen lassen werde. Damit stehen sich in dem öffentlich ausgetragenen Konflikt zwei völlig gegensätzliche Darstellungen gegenüber.

Kate hatte ihrem Sohn zuvor eine lange Vorgeschichte mit gewalttätigem Verhalten, Waffen, rassistischen Beleidigungen und körperlichen Übergriffen vorgeworfen. Als ein Fan bei ihr nachhakte, bekräftigte sie ihre Aussagen und behauptete erneut, ihr Sohn habe Tiere "zum Spaß" getötet und Geschwister mit einer Waffe attackiert. Die achtfache Mutter betonte außerdem, sie habe ihren Sohn während seiner damaligen Behandlung jedes Mal besucht, wenn die Einrichtung ihn für stabil genug gehalten habe. Einige schon vereinbarte Treffen seien von den Verantwortlichen abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Dem 22-Jährigen wirft sie zudem vor, nur ausgewählte Teile seiner Krankenakte und seiner Kindheit öffentlich zu machen. Dadurch wirke es aus ihrer Sicht so, als habe sie ihn schlecht behandelt. Sie selbst erklärt ihr Vorgehen hingegen mit dem Schutz ihres Sohnes, seiner Geschwister, der Haustiere und ihrer eigenen Sicherheit. Page Six bat Kates Sprecher um eine Stellungnahme zu Collins Dementi, erhielt zunächst aber keine Antwort.

Ausgelöst wurde der Konflikt durch Collins Enthüllungsbuch "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood". Darin beschuldigt er seine Mutter, ihn und seine Geschwister verbal sowie körperlich misshandelt zu haben. Außerdem soll sie ihn in einen Keller gesperrt haben. Ein weiterer Vorwurf aus den Memoiren: Kate soll 89.000 Euro aus dem Geld ihrer Kinder genutzt haben, um ihr Haus einzurichten. Kate bestreitet diese Anschuldigungen und stellt den Geschehnissen ihre Schilderungen über das angeblich gefährliche Verhalten ihres Sohnes entgegen. Kate und ihr Ex-Mann Jon Gosselin sind Eltern von acht Kindern: den 26-jährigen Zwillingen Cara und Madelyn sowie den 22-jährigen Sechslingen Collin, Joel, Leah, Alexis, Hannah und Aaden. Das Verhältnis zwischen Kate und Collin gilt seit längerer Zeit als zerrüttet. Mit seinem neuen Buch trägt der Sohn seine Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit nun ausführlich an die Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / collingosselin1 Collin Gosselin, Sohn von Kate Gosselin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Gosselin bei der TCA Pressetour 2019

Anzeige Anzeige