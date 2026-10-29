Jennifer Lopez litt schwer unter dem Auszug ihrer Zwillinge

Der Auszug ihrer Zwillinge Max (18) und Emme (18) zum College hinterließ bei Jennifer Lopez eine große Lücke – die Sängerin verarbeitete diese nun musikalisch. Ihr neuer Song "Proof of Love" entstand als direkte Reaktion auf den Abschied von ihren 18-jährigen Kindern aus ihrer Ehe mit Marc Anthony. Im Gespräch mit Variety berichtete Jennifer offen über diesen neuen Lebensabschnitt. Zwar freue sie sich über die wachsende Selbstständigkeit ihres Nachwuchses, gleichzeitig empfinde sie die Situation als "niederschmetternd, traurig und beängstigend". Nach dem Auszug kehrte die Künstlerin ins Studio zurück und schrieb über Liebe und Verlust. Klanglich unterscheidet sich der Track allerdings von seinem emotionalen Ursprung: "Proof of Love" wurde bewusst als tanzbarer Song gestaltet. Im November soll er als Bonustrack auf den ersten neuen Vinylausgaben ihres Albums "Love?" von 2011 erscheinen.

Im Mittelpunkt des Tracks steht eine Erkenntnis, die Jennifer während des Schreibens gewann: Trauer und das Vermissen eines Menschen zeigen zugleich, wie wichtig einem diese Beziehung ist. Beinahe zwei Jahrzehnte hatte ihre Mutterrolle ihren Alltag bestimmt, weshalb sich die plötzliche Leere ungewohnt anfühlte. "Sie nehmen so lange einen so großen Teil deiner Gedanken ein, und wenn sie weg sind, was niederschmetternd, traurig und beängstigend ist, stehst du plötzlich vor einem völlig anderen Leben und fragst dich: 'Was mache ich mit diesem Raum und dieser Zeit?'", erzählte sie gegenüber Variety. Die Musikerin zog sich jedoch nicht zurück, sondern nutzte ihre Unsicherheit kreativ – die dabei entstandenen Songs gehören für sie zu ihren stärksten Arbeiten. Insgesamt sei die kommende Musik fröhlich, enthalte aber weiterhin "einen Hauch einer Träne". Zusätzlich zu "Proof of Love" stellte sie weitere verspielte Songs in Aussicht. Einen Veröffentlichungstermin oder Einzelheiten zu einem vollständigen Album nannte sie nicht.

Bereits lange vor dem Auszug beschäftigte Jennifer der bevorstehende Abschied. Im Mai erzählte sie bei "Jimmy Kimmel Live!", dass sie wegen des nahenden Schulabschlusses ihrer Kinder seit etwa zwei Monaten immer wieder geweint habe. Besonders emotional sei für die zweifache Mutter das Verfassen persönlicher Botschaften für die Jahrbücher von Max und Emme gewesen. Die Zwillinge besuchten verschiedene Highschools und wählten anschließend auch unterschiedliche Colleges. Jennifer ermutigte beide, ihren eigenen Weg einzuschlagen. Ihren Angaben zufolge erhielten sie Zusagen von allen fünf Hochschulen, an denen sie sich beworben hatten, sowie zusätzliche Stipendienangebote. Den letzten gemeinsamen Sommer vor Studienbeginn verbrachte die Familie auch auf Reisen. Eltern in einer ähnlichen Situation riet die Sängerin, nach der Familienphase wieder persönliche Ziele zu verfolgen, die lange warten mussten.

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Getty Images Max und Emme (nun Oskar) Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

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Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024