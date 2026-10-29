Jessie J meldet sich nach Brustrekonstruktion zurück

Jessie J (38) hat sich mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet – und das nach einer längeren Instagram-Pause. Die Sängerin unterzog sich im September ihrer zweiten Operation zur Brustrekonstruktion und teilte nun auf Instagram mehrere Aufnahmen von privaten Momenten. Auf einem Bild posiert sie im Krankenhaushemd und reckt den Daumen in die Höhe, dazu schreibt sie knapp: "Auf die Heilung." Große Worte braucht die Musikerin offenbar nicht, um ihren Fans ein Update zu geben. Der Eingriff ist Teil ihrer Behandlung nach der Brustkrebsdiagnose im Jahr 2025. Statt Bühne, Studio und Tourplänen stehen für die Britin nun erst einmal ihre Genesung und möglichst viel Zeit mit ihrem dreijährigen Sohn Sky ganz oben auf der Liste.

Trotz der belastenden Situation gibt sie ihren Fans einen wichtigen Rat mit. "Das Leben ist kurz. Erinnert euch daran, die App gelegentlich zu verlassen und in der echten Realität zu sein. Achtet auf euren Körper und eure mentale Gesundheit!", kommentierte sie die Bilderstrecke. Bereits 2025 hatte sich die "Price Tag"-Interpretin nach ihrer Diagnose einer Mastektomie unterzogen. Im Mai erklärte sie dann, dass sie krebsfrei sei. Die zweite Operation war ein weiterer Schritt auf ihrem Genesungsweg. Schon im September hatte Jessie angekündigt, sich eine Auszeit von den sozialen Medien zu nehmen. Sie wollte sich körperlich und emotional auf den anstehenden Eingriff vorbereiten und ihrer Gesundheit den notwendigen Raum geben.

Vor ihrer Pause hatte Jessie betont, dass sie neue Kraft schöpfen, heilen, sich ausruhen und das Erlebte verarbeiten wolle. Besonders aber wollte sie bewusst Zeit mit ihrem Kind verbringen. Einen festen Zeitpunkt für ihre Rückkehr in die sozialen Netzwerke hatte sie sich damals nicht gesetzt. Schon vor fünf Wochen hatte Jessie ihren Fans nach der zweiten Operation zur Brustrekonstruktion Entwarnung gegeben. In einer Instagram-Story hatte sie erzählt: "Ich bin gerade nach meiner zweiten Operation nach Hause gekommen, und alles ist gut verlaufen. Deshalb wollte ich euch einfach sagen, dass es mir gut geht."

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Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

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Instagram / jessiej Jessie J im Krankenhaus, 2026

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Instagram / jessiej Jesse J im Krankenhaus