Julia Römmelt verrät Details zu ihrer Beziehung mit Phillipp

Zwischen Julia Römmelt (32) und ihrem neuen Partner Philipp hat es offenbar auf Anhieb gefunkt. Im Promiflash-Interview verrät das Model nun erste Einzelheiten über die noch junge Beziehung. Seit dem 18. September 2026 sind die beiden offiziell ein Paar. Dass zwischen ihnen etwas Besonderes ist, habe Julia schon beim allerersten Treffen gespürt. "Tatsächlich habe ich mich schon bei unserem ersten Date in Philipp verliebt und seitdem sind wir unzertrennlich", schwärmt Julia. Einen bestimmten Plan dafür, wann sie ihre Liebe öffentlich machen wollten, habe es hingegen nicht gegeben. Für Julia und Philipp habe sich der Moment einfach richtig angefühlt, ihr gemeinsames Glück nicht länger nur für sich zu behalten. Mit dem Liebesouting gewährt die 32-Jährige ihren Fans nun einen ersten Einblick in diesen neuen Abschnitt ihres Privatlebens.

Dass sie sich jetzt offen zu Philipp bekennen kann, empfindet Julia nach den Dreharbeiten zu Are You The One – Reality Stars in Love als regelrechte Befreiung. "Ich bin so glücklich, dass ich dieses Glück auch gar nicht verstecken möchte und nach 'Are You The One – Reality Stars in Love' und der Geheimnistuerei war ich auch total erleichtert", erklärt sie gegenüber Promiflash. Vor ihrer Romanze waren Julia und Philipp allerdings keine Freunde. Die Andeutung, sie habe sich in einen ihrer "Bros" verliebt, sei als scherzhafter Clickbait gemeint gewesen – auch als Reaktion auf immer wiederkehrende Unterstellungen, zwischen ihr und ihren männlichen Freunden laufe etwas. Bei Philipp habe die Chemie jedoch bereits beim ersten Date gestimmt. Für Julia sollte der eigene Partner zugleich der beste Freund sein. Genau dieses vertraute Gefühl habe sich bei ihm sofort eingestellt.

Öffentlich gemacht hatte Julia ihre Beziehung wenige Tage zuvor auf Instagram. In einem Spiegelvideo zeigte sie sich dort gemeinsam mit Philipp. Der 31-Jährige küsste sie in dem Clip von oben bis unten, während beide ausgelassen miteinander lachten. Zusätzlich markierte das Model ihren Partner direkt in dem Beitrag und präsentierte ihn damit zum ersten Mal offiziell an ihrer Seite. Zugleich ließ das Model keinen Zweifel daran, dass es ihr mit der neuen Liebe ernst ist und sie nicht mehr als Single durchs Leben geht. Nähere Informationen über Philipp oder die Umstände ihres Kennenlernens teilte sie in dem Posting zunächst nicht. Dafür machte die Aufnahme deutlich, wie vertraut die beiden bereits miteinander umgehen. Mit ihren Aussagen im Promiflash-Interview liefert Julia nun weitere Details zu dem Liebesglück, das beim ersten Date seinen Anfang nahm.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt mit ihrem Freund Philipp

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