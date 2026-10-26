Robbie Williams: Von schwarzer Liste zum Ritterschlag

Robbie Williams (52) steht offenbar kurz vor einer royalen Auszeichnung. Sein Name tauchte auf der Vorschlagsliste für die britischen Neujahrsehrungen 2027 auf und hat laut The Sun die Steuerprüfung überstanden, bei der Kandidaten durchleuchtet werden. Der 52-jährige Sänger darf damit weiter auf einen hohen Orden hoffen. Ein Eingeweihter spricht entweder vom Officer of the Order of the British Empire, kurz OBE, oder gleich vom Ritterschlag. Den Ausschlag geben sein jahrelanger Einsatz für UNICEF sowie das von ihm mitgegründete Wohltätigkeitsspiel "Soccer Aid". Beschlossen ist trotzdem noch nichts. Zuerst müssen mehrere Ausschüsse zustimmen, danach der Premierminister und zuletzt König Charles III. (77) selbst. Das Cabinet Office hält sich bei solchen Gerüchten grundsätzlich bedeckt und kommentiert nichts. Für den Popstar wäre es die späte Krönung einer langen Karriere.

Dabei sah die Lage vor einigen Jahren düster aus. 2019 hieß es, Robbies Geldanlagen bei der Finanzfirma Ingenious Media hätten ihm die OBE-Ehrung verbaut und ihn auf eine inoffizielle schwarze Liste befördert. Die Steuerbehörde HMRC stufte das Unternehmen damals als Steuersparmodell ein. Mittlerweile soll der Sänger die zuständigen Stellen im Finanzministerium allerdings davon überzeugt haben, dass bei seinen Finanzen alles korrekt zugeht. Kandidaten werden gründlich durchleuchtet, deshalb wiegt dieses Signal schwer. Robbie startete sein Herzensprojekt "Soccer Aid" 2006 gemeinsam mit seinem Freund Jonathan Wilkes. Bis heute sind über 137 Millionen Pfund (163 Millionen Euro) für UNICEF zusammengekommen, allein die aktuelle Auflage im ausverkauften London Stadium spielte mehr als 16 Millionen Pfund (19 Millionen Euro) ein.

Den Zugang zu UNICEF fand Robbie schon 1998 auf einer Reise nach Sri Lanka. Dort begegnete er der Arbeit des Kinderhilfswerks erstmals aus nächster Nähe. Seit 2000 vertritt er die Organisation als britischer Botschafter. Beruflich läuft es ebenfalls glänzend: Aus seiner Livefirma You're Not Famous LLP flossen im Geschäftsjahr 2025 persönlich 23.686.646 Pfund an ihn, rund 27,9 Millionen Euro. Eine beachtliche Summe, die den Erfolg der Konzertreihe unterstreicht. Sie ist fast dreimal so hoch wie im Vorjahr, vor allem dank der weltweiten Britpop-Tour, die im Mai 2025 in Edinburgh begann. Der frühere Take That-Star lebt mit Ehefrau Ayda Field (47) und den vier gemeinsamen Kindern zeitweise in Kalifornien, zugleich besitzt die Familie ein Haus in London. Seine Steuern entrichtet er laut The Sun weiterhin in Großbritannien.

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Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robbie Williams und König Charles

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Getty Images Robbie Williams, Sänger