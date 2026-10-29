Nach Brust-OP zeigt Sami Sheen ihre neue Oberweite

Sami Sheen (22) hat ihren Followern einen ausführlichen Blick auf ihre neue Silhouette gewährt. Am Dienstag teilte die Tochter von Charlie Sheen (61) in ihrer Instagram-Story ein Video von einem Spaziergang – und richtete die Kamera dabei auf ihren trainierten Bauch und ihre neue Oberweite. Für den Ausflug trug Sami ein weißes Sportbustier, das ihre vollere Brust deutlich betonte. Dazu kombinierte sie eine schwarze Leggings und eine kurze graue Strickjacke. Durch die Nahaufnahme gewährte Sami ihren Fans im Clip einen besonders genauen Blick auf das Ergebnis des Beauty-Eingriffs. Das Magazin OK! veröffentlichte nun einen Videoscreenshot, der Samis veränderte Silhouette zeigt.

Bereits im Frühjahr hatte Sami in einem inzwischen gelöschten TikTok-Video über ihre Beauty-Eingriffe gesprochen und die Brustvergrößerung als den "großen Eingriff" bezeichnet. Mit dem damaligen Ergebnis war sie zwar zufrieden, rückblickend hätte sie sich jedoch mehr Volumen gewünscht. "Sie haben sich endlich gesenkt und gesetzt. Ich habe das Gefühl, ich hätte sie größer wählen können, und ich wünschte wirklich, ich hätte sie größer gewählt", erklärte sie in dem Clip. Für einen späteren Austausch der Implantate hat die Influencerin schon einen Plan: "Wenn die Zeit kommt, sie erneuern zu lassen, werde ich sie definitiv größer wählen, und ich glaube, ich werde sie über dem Muskel einsetzen lassen, damit sie etwas natürlicher aussehen." Wenige Wochen später beantwortete sie in einer Fragerunde auf Instagram Fragen nach den genauen OP-Details. Demnach entschied sie sich für Silikonimplantate mit moderatem Profil und jeweils 350 Millilitern Volumen. Diese wurden unter dem Brustmuskel platziert, weil Sami damals ein möglichst natürlich wirkendes Resultat erzielen wollte.

Dass sie sich solche Eingriffe leisten kann, führt immer wieder zu Spekulationen über die finanzielle Unterstützung ihres berühmten Vaters. Diesen Vorwürfen trat Sami auf TikTok zuletzt energisch entgegen: "Seht mal, wenn ich Papas Geld hätte, würde ich dazu stehen, okay? Ich würde es euch wissen lassen", betonte sie in ihrem Video. Die wiederkehrenden Behauptungen setzen ihr offenbar zu. "Diese Kommentare frustrieren mich so sehr, weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen Cent gegeben hat", erklärte Sami weiter. Auch beim Kauf ihres neuen Strandhauses habe der Schauspieler nicht mitgeholfen. Ihre Mutter Denise Richards (55) sprach im Podcast "Dumb Blonde" ebenfalls über das schwierige Verhältnis zwischen Vater und Tochter und fasste die Beziehung dabei folgendermaßen zusammen: "Ich habe das Gefühl, dass sie ihm ordentlich Paroli bietet, und das braucht er."

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Instagram / samisheen Sami Sheen, Influencerin

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Instagram / samisheen Sami Sheen, August 2025

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Getty Images Charlie Sheen bei der Premiere von "aka Charlie Sheen" im September 2025