Nach Krebsdrama schmieden Tiger und Vanessa Trump Pläne

Bei Vanessa Trump (48) und Tiger Woods (50) wird es offenbar ernst: Nach einem schwierigen Jahr sollen die beiden jetzt ihre Zukunft als Paar planen und sogar schon über eine Hochzeit gesprochen haben. Eine mit ihnen vertraute Person betonte gegenüber Page Six allerdings, dass noch kein unmittelbarer Heiratsantrag zu erwarten sei. "Sie meinen es sehr ernst miteinander und sehen definitiv eine gemeinsame Zukunft. Über eine Hochzeit haben sie gesprochen, aber das bedeutet nicht, dass ein Antrag unbedingt kurz bevorsteht", erklärte die Quelle.

Vor allem Vanessas Brustkrebsdiagnose und die anschließende Behandlung sollen die beiden noch enger zusammengeschweißt haben. Inzwischen verbringen Vanessa und der Golfstar dem Bericht zufolge einen großen Teil ihrer freien Zeit miteinander. Dabei bleibt es offenbar nicht bei romantischen Stunden zu zweit: Auch ihre jeweiligen Kinder gehören zu dem gemeinsamen Alltag. So soll sich nach und nach ein eng verbundenes Familienleben entwickelt haben, das nun auch die Zukunftsplanung des Paares prägt.

Erst vor wenigen Tagen machte Vanessa eine erlösende Nachricht öffentlich: Rund sechs Monate nach ihrer Brustkrebsdiagnose im April ist sie nun krebsfrei. In einem Video auf dem Instagram-Account ihrer 19-jährigen Tochter Kai Trump berichtete sie von ihrem Untersuchungsergebnis. "Und das Ergebnis war unauffällig, also bin ich endlich krebsfrei", freute sich Vanessa in dem Clip und umarmte anschließend ihre Tochter. Ihre Erkrankung hatte sie im Mai publik gemacht. Im Juni erholte sie sich von einer Operation und bereitete sich danach auf die nächste Phase ihrer Behandlung vor. Tiger soll ihr während des gesamten Krankheitsverlaufs zur Seite gestanden haben.

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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Getty Images Vanessa Trump, April 2018

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Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025