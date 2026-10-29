Taylor Swifts Hochzeitsdeko soll verbrannt worden sein

Die Hochzeitsdeko als Andenken aufbewahren? Nicht bei Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37)! Wie ein Insider gegenüber Daily Mail behauptete, habe das Team der Sängerin die Crew angewiesen, sämtliche eigens angefertigten Elemente zu beseitigen. Damit sollte verhindert werden, dass die Deko gestohlen und später versteigert oder für hohe Summen weiterverkauft wird. Insgesamt seien elf voll beladene Sattelschlepper nötig gewesen, um die Ausstattung aus dem New Yorker Madison Square Garden abzutransportieren. Unter den Dekorationen befanden sich demnach Gegenstände mit einem Monogramm aus zwei ineinander verschlungenen Ts sowie ganze Kulissen, die wie Gartenlandschaften gestaltet waren. Doch die Stücke sollen nicht etwa eingelagert worden sein. Die Quelle erklärte dem Blatt: "Sie wollten nicht, dass Leute sie stehlen und dann versteigern oder verkaufen, also haben sie einfach alles verbrannt." Die aufwendige Feier soll rund 30 Millionen Dollar gekostet haben.

Die maßgefertigten Kulissen wurden dem Bericht zufolge zunächst zurück nach Pennsylvania gebracht. Dort waren sie zuvor auch hergestellt worden. Wo die Ausstattung anschließend tatsächlich verbrannt wurde, konnte der Insider allerdings nicht sagen. Besonders das Ausmaß der Entsorgung habe ihn überrascht. "Dass niemand irgendwelche Erinnerungsstücke davon hat und alles verbrannt und ordnungsgemäß entsorgt werden musste, ist irgendwie verrückt", schilderte er. Die entsprechende Anweisung soll nicht von Taylor selbst gekommen sein. An der Gestaltung und Planung ihrer Hochzeit sei die Musikerin dennoch beteiligt gewesen. Einige kostspielige Ideen wurden offenbar trotzdem verworfen. So soll ein zweistöckiges Karussell wegen des Preises von rund sieben Millionen Dollar durch ein großes Zelt mit Jahrmarktspielen ersetzt worden sein. Auch ein künstlich angelegter Teich unter dem Altar soll gestrichen worden sein – diesmal jedoch aus Sicherheitsgründen.

Taylor und Travis gaben sich vor mehr als 1.000 Gästen am 3. Juli 2026 das Jawort. Unter den prominenten Gästen sollen sich unter anderem Selena Gomez (34), Brad Pitt (62), Dakota Johnson (37) und Ed Sheeran (35) befunden haben. Verschiedene Essensstationen und Bars sorgten für das leibliche Wohl. Der Empfang fand zudem in einem Bauwerk statt, das als "Schloss" beschrieben wurde. Handys waren strikt verboten, dafür zeichneten mehrere Kamerateams die Festlichkeiten auf und hielten die besonders aufwendige Inszenierung fest. Ein Augenzeuge verglich die Hochzeitskulisse sogar mit einem Filmset. Bräutigam Travis zeigte sich nach dem großen Tag ebenfalls begeistert. Gegenüber Page Six bezeichnete der Sportler die Hochzeit als "die beste Nacht meines Lebens". Dass die Dekorationen nach dem Ende der Feier offenbar vollständig verschwanden, passt damit zu den umfangreichen Vorkehrungen rund um das Event: Selbst individuell entworfene Erinnerungsstücke mit den Initialen des Paares sollen nicht erhalten geblieben sein.

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Getty Images Taylor Swift, Sängerin

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025