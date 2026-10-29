Joanna Page kämpft mit schlechtem Gewissen als Mutter

Joanna Page (49) plagt als berufstätige Mutter immer wieder das schlechte Gewissen. Zuletzt war die Schauspielerin wegen eines auswärtigen Engagements mehr als einen Monat lang immer wieder von ihrer Familie getrennt. Zu Hause hielt ihr Ehemann James Thornton währenddessen den Alltag mit den vier gemeinsamen Kindern Eva, Kit, Noah und Boe am Laufen. Gegenüber der Daily Mail sprach sie nun offen über ihre Gefühle: "Mein Mann ist fantastisch und er führt ein strenges Regiment mit einer perfekten Routine." Trotzdem lasse sie das ungute Gefühl nicht los: "Aber nach einer Weile bekommt man immer dieses schlechte Gewissen als Mutter, selbst wenn man nur einen Tag pro Woche nicht bei ihnen wäre, weil man bei ihnen sein möchte." Die Organisation läuft dort offenbar wie am Schnürchen – trotzdem wäre die "Gavin & Stacey"-Darstellerin am liebsten selbst rund um die Uhr vor Ort. Bei ihren kurzen Stippvisiten daheim habe sie gemerkt, wie sehr die Familie sie vermisse.

Bei ihren kurzen Besuchen habe sie nach mehr als einem Monat gemerkt, dass ihre Familie sie zunehmend vermisse. Die Kinder hätten ihr deutlich signalisiert, dass sie nun wieder nach Hause kommen solle – und auch sie selbst fühle sich bereit dafür. Dass ihr Mann den Familienalltag bestens im Griff hat, steht für die "Gavin & Stacey"-Darstellerin außer Frage. Obwohl sie James ausdrücklich für seinen Einsatz lobt, möchte die Schauspielerin am liebsten jede Aufgabe selbst übernehmen. Oft denke sie, niemand könne bestimmte Dinge genauso gut erledigen wie sie. Ihr voller Terminkalender zwingt sie allerdings dazu, James einfach machen zu lassen. Viel gemeinsame Zeit bleibt dem Paar bei dieser Konstellation nicht: Zwischen Job und Familie bleibt für das Paar ohnehin kaum gemeinsame Zeit – manchmal fühlen sich die beiden wie zwei Schiffe, die nachts aneinander vorbeifahren.

Joanna und James lernten sich 1999 kennen, sind seit 23 Jahren verheiratet und insgesamt seit 27 Jahren ein Paar. Raum für lange Gespräche verschafft ihnen ausgerechnet ihr gemeinsamer Podcast "Lush" – für Joanna fühlen sich diese Stunden an wie ihr erstes Date. Als Ehegeheimnis nennt sie, schwierige Phasen und Streit gemeinsam auszuhalten, statt vorschnell alles hinzuwerfen. "Aber gebt nicht auf. Man sagt sich einfach: Nun, wir sind ein Team, und letztlich ist unsere Liebe stärker als alles andere", erklärte sie der Daily Mail. Beide hätten sich gemeinsam weiterentwickelt, seien im Kern aber auch nach vier Kindern dieselben Menschen geblieben. Wichtig seien ihnen viel Kommunikation und gemeinsames Lachen. Für klassische Dates fehlen meist Zeit und Energie – dafür überrascht James seine Frau hin und wieder mit Blumen oder Schokolade. Sie finde ihn weiterhin attraktiv und schätze besonders seine freundliche, aufmerksame Art.

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Imago Joanna Page bei den Pride of Britain Awards 2025 im Grosvenor House in London

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Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

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Imago Joanna Page bei den TV Choice Awards am 12. Februar 2024 im London Hilton