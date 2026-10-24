Nach Skandalnacht plant Tommy Fury schon weitere Kinder

Plant Tommy Fury (27) etwa weiteren Nachwuchs mit Molly-Mae Hague (27)? Kurz nach den Berichten über einen feuchtfröhlichen Abend zeigt sich der Boxer auffällig familienorientiert. Auf Instagram präsentierte der 27-Jährige am Donnerstag stolz seinen neu gekauften Range Rover. Der Wagen verfügt über sieben Sitze und soll laut The Sun je nach Ausführung zwischen 179.000 und 308.000 Euro kosten. Mit Blick auf die vielen Plätze im Innenraum kommentierte er vielsagend: "Jetzt müssen sie nur noch gefüllt werden." Eine klare Anspielung auf möglichen weiteren Nachwuchs mit seiner Partnerin Molly-Mae Hague. Die Andeutung steht allerdings im Widerspruch zu dem, was sie selbst zuletzt erklärt hatte. Die Influencerin, die mit Tommy bereits zwei Kinder hat, erklärte nämlich, sie sei sich nahezu sicher, keine weiteren Kinder bekommen zu wollen.

Der Autopost kommt nur wenige Tage nach Berichten über einen Abend, der für Tommy unangenehm endete. Am 10. Oktober besuchte er den Gruselpark Scare City und soll dort betrunken gewirkt, Mitarbeitende eingeschüchtert und die Veranstaltung schließlich auf Aufforderung des Managements verlassen haben. Eine Mitarbeiterin beschrieb gegenüber The Sun, wie sie die Begegnung empfunden habe: "Ich habe gezittert. Da steht ein berühmter Boxer vor mir und zwei Sicherheitsleute. Dafür bin ich nicht zur Arbeit gekommen. Ich hatte schreckliche Angst." Tommys Sprecher wies die Darstellung gegenüber dem Blatt nicht zurück, ordnete die Begegnungen aber als Spaß ein: "Mehrere Mitarbeitende baten ihn an diesem Abend, sich ihnen auf sehr scherzhafte Weise zu einem Face-off zu stellen. Einige schrieben später, wie schön es gewesen sei, ihn zu sehen." Zwei Tage danach zeigte sich Molly-Mae in einem YouTube-Vlog emotional und berichtete von einem schwierigen Morgen und einer ausgiebigen Weinattacke – einen Zusammenhang stellte sie allerdings nicht her.

Kennengelernt hatten sich Molly-Mae und Tommy 2019 bei Love Island, später verlobte sich das Paar. Im August 2024 trennte sich das Paar, bevor es im Mai 2025 wieder zusammenfand. Als entscheidenden Grund für das damalige Aus nannte der Sportler später seine Alkoholabhängigkeit. Nach einer rekonstruktiven Handoperation im Januar 2024 habe ihn die lange Trainingspause psychisch stark belastet. Daraufhin sei er immer häufiger feiern gegangen und habe zunehmend getrunken. Molly-Mae sprach in ihrer Prime-Video-Serie offen darüber, wie sehr sein Alkoholkonsum die Beziehung belastet habe. Besonders bei der Hochzeit ihrer Schwester habe sie ihn angefleht, nichts zu trinken. Trotz der aktuellen Berichte zeigte Tommy seiner Partnerin am Tag des Autoposts öffentlich seine Unterstützung. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung ihres Adidas-Samba-Sneakers erklärte er, er sei "so stolz" auf sie.

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Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seinem Range Rover

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2019