Spitzendessous: UK-"Big Brother"-Star hat 57 Kilo abgenommen

Chanelle Hayes (38) zeigt sich so freizügig wie selten: Auf neuen Aufnahmen posiert die Reality-TV-Bekanntheit in transparenten Spitzendessous in Schokoladenbraun und setzt dabei ihren rund 57 Kilogramm leichteren Körper in Szene. Die Britin, die 2007 durch die britische Ausgabe von Big Brother bekannt wurde, teilte die Bilderreihe auf Instagram. Zu ihrem Look schrieb sie: "Hübsche Spitze, ohne das lächerliche Preisschild. Nun, ihr habt abgestimmt und die Spitzensets haben gewonnen!" Ihre Follower zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert von den Aufnahmen und ihrer Verwandlung. "Verdammte Hölle, du siehst umwerfend aus", schwärmte ein Nutzer. Andere hinterließen Kommentare wie "Du siehst fantastisch aus", "Wunderschön wie immer" und "Du siehst sensationell aus". Die Reaktionen fielen damit durchweg positiv aus – obwohl Chanelle in der Vergangenheit immer wieder auch kritische Kommentare zu ihrem Aussehen hinnehmen musste.

Ihre Abnehmreise hat die zweifache Mutter in den vergangenen Jahren offen mit ihrer Community geteilt. 2020 unterzog sich Chanelle einer Schlauchmagenoperation. Anschließend stellte sie ihre Ernährung dauerhaft um und integrierte regelmäßige Bewegung in ihren Alltag. Auf diese Weise nahm sie insgesamt neun Stone ab – umgerechnet rund 57 Kilogramm. Nach dem erheblichen Gewichtsverlust entschied sie sich zudem für einen weiteren Eingriff, bei dem überschüssige Haut entfernt wurde. Woher ihre neuen Lieblingsstücke stammen, verriet die Britin ihren Fans ebenfalls. "Ich habe in letzter Zeit einige wirklich schöne, erschwingliche Dessous auf Amazon gefunden, und offenbar hat es meine Obsession für Schokoladenbraun auch in diese Schublade geschafft", erklärte sie auf Instagram. Außerdem ergänzte sie: "Ein bisschen Spitze kann dafür sorgen, dass sich ein gewöhnlicher Tag ein kleines bisschen besonderer anfühlt."

Bereits kurz zuvor hatte Chanelle ihre schlankere Silhouette in Szene gesetzt – damals in einem schwarzen Jeansminirock. Große Worte machte sie dazu nicht. "Sanfte Veränderungen, beständige Energie", kommentierte sie die Aufnahmen knapp. Die Kommentarfunktion hatte sie bei diesem Beitrag allerdings deaktiviert. Dass ihr Weg nicht immer einfach war, machte die Britin in der Vergangenheit ebenfalls deutlich. 2023 sprach sie offen über ihre psychischen Probleme und berichtete, sich "verwirrt und verloren" gefühlt zu haben. Bekannt wurde Chanelle durch ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Big Brother". Heute steht neben ihrer Karriere vor allem ihr Leben als zweifache Mutter im Mittelpunkt. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans regelmäßig mit durch ihren Alltag und teilt Einblicke in ihre körperliche Entwicklung.

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Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, Realitystar

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Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, Oktober 2026

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Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, Februar 2026