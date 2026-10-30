Georgina Fleurs Tochter lernte nie Beziehung von ihr kennen

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen Georgina Fleur (36) und Yeliz Koc (32) reißt nicht ab. Nachdem Yeliz behauptet hatte, sie würde ihre Tochter Snow Elanie Koc (5) während einer Showteilnahme niemals bei einem Mann zurücklassen, meldete sich Georgina erneut auf Instagram zu Wort. Der Seitenhieb der Influencerin irritierte sie: "Des Weiteren würde ich gerne erfahren, von welchen Männern du sprichst? Meine Tochter hat bisher keine Liebesbeziehung von mir kennengelernt, falls das für dich relevant sein sollte." Auch zur Betreuung ihres Kindes während ihrer Abwesenheit äußerte sich die alleinerziehende Mutter: "Wenn ich für Dreharbeiten unterwegs bin, ist meine Tochter bestens versorgt. Sie hat eine ausgezeichnete Nanny und ganz viele Tanten sowie einen Onkel um sich, die sie lieben und für sie da sind."

In ihrem Statement machte die Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin klar, dass sie keine Lust auf einen öffentlichen Krieg habe. "Okay, Yeliz, soll das hier jetzt ein Beef werden? Ich habe mich bei dir entschuldigt, du dich bei mir allerdings nicht!", schrieb sie und appellierte eindringlich: "Aber Yeliz, wir sind doch beide Mamas. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft einfach gegenseitig unterstützen, statt uns öffentlich anzugreifen." Sie erinnerte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) daran, dass beide es bereits schwer genug hätten: "Wie herausfordernd es sein kann, alleinerziehend zu sein, wissen wir schließlich beide nur zu gut, oder?" Abschließend kritisierte sie Yeliz' Ton und schrieb: "Am Ende zählt nicht nur, wie man etwas meint, sondern auch, wie man es sagt."

Ausgelöst hatte den Zwist ein Auftritt im April: Georgina war zur Premiere von Kampf der RealityAllstars erschienen. Damals war ihre vierjährige Tochter mit von der Partie. Das Mädchen posierte auf dem roten Teppich gemeinsam mit Freunden vor den Fotografen. Zwar trug sie eine Sonnenbrille, trotzdem kritisierte Yeliz das Ganze in einem Interview. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Georgina warf der Promi Big Brother-Gewinnerin "Momshaming" vor. Gleichzeitig räumte sie ein, dass eigene frühere Aussagen unangemessen seien, und entschuldigte sich dafür. Damit wollte sie das Thema eigentlich abhaken.

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Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur, TV-Bekanntheit

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026