Darum steht "Baywatch"-Star David Chokachi um 3 Uhr auf

David Chokachi (58) fühlt sich mit 58 Jahren so fit wie nie zuvor. Dafür startet sein Tag zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen noch tief schlafen. Gegenüber Fox News Digital verriet der Schauspieler, dass er jeden Morgen um 3:30 Uhr aufsteht. "Ich bin jeden Morgen um 3:30 Uhr auf und startklar. Mein Körper sagt: 'Es ist Zeit loszulegen', und alle halten mich für verrückt, aber es ist mein Traumzeitfenster, ich liebe es", erzählte er. In den frühen Morgenstunden könne er ungestört arbeiten und bereits mit einem kleinen Erfolg in den Tag starten. Zu seiner festen Morgenroutine gehören außerdem ein Eistonne und ein Saunagang. Anlass für das intensive Programm war seine Rückkehr ans Baywatch-Set, fast 30 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Cody Madison. Neben dem neuen Cast wollte er ein Zeichen setzen und in Bestform auftreten – sechs Monate lang bereitete er sich dafür mit zwei Trainingseinheiten täglich vor.

Seine Einstellung hat sich der Darsteller unter anderem beim Neurowissenschaftler Andrew Huberman und dem ehemaligen Navy SEAL DJ Shipley abgeschaut. Dessen Konzept beruht darauf, durch täglich wiederholte kleine Erfolge Selbstvertrauen und Disziplin aufzubauen. Nach dem Eisbad und der Sauna fühle er sich sofort bereit für den Tag. Die Kälte sei ein positiver Stressreiz fürs Gehirn, erklärte David. Braunes Fett unterstützt bei Kälte zwar die Wärmeproduktion, indem Kalorien verbrannt werden – laut den National Institutes of Health ist allerdings nicht belegt, dass Eisbäder eine wirksame Methode zum Abnehmen sind. Am Set blieb seine körperliche Verfassung jedenfalls nicht unbemerkt: "Und ich kam ans Set, und als es Zeit war, mein Shirt auszuziehen ... drehten wir eine Rettungsszene, und die Leute sagten nur: 'Oh mein Gott. Mann, was hast du ... wie alt bist du?'" Schon früher habe er festgestellt, dass ihm eine besonders fitte Erscheinung mehr Geschichten und Episoden eingebracht habe.

Im Vergleich zu früher sei sein Körper schlanker und fitter, erklärte der Serienstar. Damals habe er vor allem Gewichte gestemmt und sei gelaufen, wodurch er massiger gewesen sei. Auf Partys und Alkohol verzichtet er inzwischen ganz. Bei seiner Ernährung sei er nicht übermäßig streng, halte aber konsequent an den Gewohnheiten fest, die ihn zu seiner aktuellen Form gebracht haben. Entwickelt hat David diese Routine nach einer schwierigen Phase und einer langwierigen Genesung infolge von Achillessehnenrissen. Die Umstellung habe ihm sowohl körperlich als auch mental geholfen. Als nächstes Ziel plant er beim dritten Malibu-Moves-Lauf am Zuma Beach einen Fünf-Kilometer-Lauf mit einem rund 20 Kilogramm schweren Rucksack. Dieser soll zugleich als Qualifikationstest für die Feuerwehrbrigade dienen. Darüber hinaus unterstützt er Wings of Rescue beim Transport von Hunden aus überfüllten Tierheimen. "Ich möchte meine Zeit auf diesem Planeten bestmöglich nutzen. Ich möchte diesen Planeten besser hinterlassen, als er war, wenn ich nicht mehr da bin. Ich möchte, dass meine Tochter aus dem lernt, was ich tue", sagte er Fox News Digital.

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Imago David Chokachi bei der privaten Vorführung von "Bodyman" im Fine Arts Theater in Beverly Hills

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Instagram / therealdavidchokachi David Chokachi zeigt seinen trainierten Oberkörper

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Imago David Chokachi, "Baywatch"-Darsteller (1997)