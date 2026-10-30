Paul Wesley schwärmt von "Star Trek"-Ikone Patrick Stewart

Paul Wesley (44) hat mit ehrlichen Worten an Patrick Stewart (†86) erinnert. Gegenüber TMZ sprach der Darsteller, der Captain James T. Kirk in Star Trek: Strange New Worlds verkörpert, über seine einzige persönliche Begegnung mit Patrick. Die beiden hätten sich zwar kaum gekannt, dennoch hatte der Brite einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. Paul bezeichnete den X-Men-Darsteller als einen der legendären Helden der Fernsehgeschichte und schwärmte von dessen Persönlichkeit. Alles, was er im Laufe der Jahre über Patrick gehört habe, habe ihn als "echten Gentleman" ausgewiesen. Damit würdigte der Vampire Diaries-Star nicht nur eine prägende Figur des "Star Trek"-Universums, sondern auch den Menschen hinter der berühmten Rolle.

Patrick hatte Picard erstmals in der Serie "Star Trek: The Next Generation" gespielt und die Rolle über viele Jahre in weiteren Produktionen verkörpert. Dadurch wurde er zu einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten des Science-Fiction-Franchises. Pauls Bewunderung galt allerdings längst nicht nur Patricks Auftritten in "Star Trek" als Captain Jean-Luc Picard, sondern auch seinen anderen Projekten. So stand der britische Darsteller im Laufe seiner Karriere für zahlreiche weitere Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen vor der Kamera beziehungsweise auf der Bühne. Patrick war am Mittwoch nach seinem Kampf gegen Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz im Alter von 86 Jahren gestorben.

Viele Hollywood-Persönlichkeiten sprachen ihr Bedauern über Patricks Tod aus – so auch Kollege William Shatner (95). Der ursprüngliche Captain-Kirk-Darsteller erinnerte an seinen langjährigen Freund und Schauspielkollegen. Die beiden gehörten durch ihre berühmten Rollen zum Kreis der bekanntesten "Star Trek"-Captains: William prägte als James T. Kirk bereits ab den 1960er-Jahren das Franchise, während Patrick später als Jean-Luc Picard eine neue Generation erreichte. Paul führt dieses Erbe fort. In "Star Trek: Strange New Worlds" spielt er eine jüngere Version von James T. Kirk und übernimmt damit die Figur, die einst William berühmt machte. 2022 war Paul erstmals in dieser Rolle zu sehen.

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Getty Images Paul Wesley im März 2023

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United Archives GmbH/ Action Press Filmplakat von "Star Trek - The Next Generation"

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Getty Images William Shatner erhält von Patrick Stewart beim Jules Verne Adventure Film Festival 2007 eine Auszeichnung für sein Lebenswerk