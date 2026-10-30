"Star Trek"-Legende Patrick Stewart plagten Vaterzweifel

Patrick Stewart (†86) blickte in seinen letzten Lebensjahren mit großer Reue auf einen Bereich seines Privatlebens zurück. 2023 sprach der Schauspieler im Interview mit dem Irish Independent offen darüber, was er als seinen größten Fehler sah: Er habe seine Karriere immer wichtiger genommen als seine Rolle als Vater. Zu seinem Sohn Daniel und seiner Tochter Sophie, die aus seiner ersten Ehe mit Sheila Falconer stammen, gab es damals nach eigener Aussage kaum noch Kontakt. Die Entfremdung von seinen Kindern machte dem Star Trek: The Next Generation-Star schwer zu schaffen. Die Schuld für das schwierige Verhältnis suchte Patrick dabei vor allem bei sich selbst. "Ich habe meine Schauspielarbeit immer an die erste Stelle gesetzt, noch vor meine Familie", gestand er. Drei Jahre nach diesem emotionalen Geständnis ist Patrick nun im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben.

Wie sehr ihn das Thema belastete, machte er ebenfalls deutlich: "Es vergeht kein Tag, an dem mich nicht die Erinnerung an meine Kinder quält, daran, wer sie waren, und das Gefühl der Verantwortung dafür, dass sie auch durch mich und meinen Einfluss oder meinen fehlenden Einfluss zu den Menschen geworden sind, die sie heute sind." Über Daniel und Sophie erzählte er außerdem: "Ich hätte nie gedacht, dass es so kommen würde, aber meine beiden Kinder sind in ihren Fünfzigern, sie sind keine Kinder mehr, sie sind erwachsen. Und meine Beziehung zu ihnen ist praktisch nicht existent." Schon 2009 verriet der Brite gegenüber The Independent, als Vater Fehler gemacht zu haben. Damals wollte er die verlorene Zeit bei seinen vier Enkelkindern nachholen. Daniel und Sophie schienen ihm zu diesem Zeitpunkt vergeben zu haben, so Patrick.

Sohn Daniel trat später in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und wurde ebenfalls Schauspieler. Sophie dagegen lebt weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Patrick und die Mutter seiner Kinder, Sheila, hatten 1966 geheiratet und ließen sich 1990 scheiden. Von 2000 bis 2003 war der Darsteller mit Wendy Neuss verheiratet, seit 2013 mit der deutlich jüngeren Sängerin Sunny Ozell. Gestorben ist der Schauspieler an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Laut seinem Pressesprecher waren in seinen letzten Stunden seine Ehefrau Sunny sowie weitere Angehörige und Freunde liebevoll an seiner Seite. Nach seinem Tod nahmen noch etliche Kollegen vom Hollywoodstar Abschied, so auch William Shatner (95).

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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Getty Images Patrick Stewart und Sunny Ozell bei der Eröffnungsgala von "Dead Man Walking", 2023

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Getty Images William Shatner erhält von Patrick Stewart beim Jules Verne Adventure Film Festival 2007 eine Auszeichnung für sein Lebenswerk