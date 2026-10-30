Quotenfrust bei Sat.1 trifft "The Taste" und Richter Hold

Für Sat.1 lief der Mittwoch alles andere als rund: Gleich zwei Formate des Senders mussten am 28. Oktober 2026 Zuschauerverluste hinnehmen. Wie Quotenmeter berichtet, kam die zweite Folge des Revivals von "Richter Alexander Hold" ab 18 Uhr nur noch auf 730.000 Zuschauer – zum Auftakt am Vortag hatten noch 920.000 Menschen eingeschaltet. Am Abend setzte sich die Talfahrt dann fort: Die zweite Ausgabe der 15. Staffel von The Taste verlor ebenfalls weiter an Publikum. Insgesamt 700.000 Zuschauer schalteten das Kochcasting ein, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieben am Ende magere 4,9 Prozent Marktanteil übrig. Beide Formate konnten ihre jeweiligen Auftaktwerte damit nicht halten. Immerhin: "The Taste" hatte am Abend auch noch Fußballkonkurrenz zu schlucken.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt das Ausmaß des Einbruchs. Bei "Richter Alexander Hold" schrumpfte die Gesamtreichweite binnen eines einzigen Tages um 190.000 Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag in der zweiten Folge bei 4,8 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen schalteten 80.000 Menschen ein, was 4,3 Prozent Marktanteil entsprach. "The Taste" war bereits eine Woche zuvor mit 800.000 Zuschauern und einem Gesamtmarktanteil von 4,4 Prozent in die neue Staffel gestartet. Folge zwei erreichte nun noch 700.000 Menschen und 3,9 Prozent. Besonders deutlich war der Rückgang in der Zielgruppe. Zum Auftakt hatten dort 240.000 Zuschauer eingeschaltet und für 7,9 Prozent gesorgt. Eine Woche später waren nur noch 170.000 dabei. Der Marktanteil sank dadurch auf 4,9 Prozent.

Auch der späte Sendeplatz brachte keine Rettung. Das anschließende "Best of The Taste: Phänomenale Pasta-Kreationen" lockte ab 23:30 Uhr nur 190.000 Zuschauer vor die Bildschirme, der Gesamtmarktanteil betrug 2,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Rückblick auf Nudelgerichte aus früheren Staffeln sogar nur auf 20.000 Menschen und 1,6 Prozent Marktanteil. Für Alexander markierten die neuen Folgen von "Richter Alexander Hold" die Rückkehr seines Gerichtsshowformats ins Programm von Sat.1. Der Start am Dienstag hatte zunächst noch eine vergleichsweise stabile Reichweite erzielt. Schon die zweite Ausgabe musste jedoch spürbar abgeben und blieb unter der Marke von einer Million Zuschauern. Damit reihten sich sowohl die Gerichtsshow als auch das Kochcasting und dessen spätes Best-of in den quotenschwachen Mittwoch des Senders ein.

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Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann, Jury der 14. "The Taste"-Staffel

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Joyn / BECKER FILMS Richter Alexander Hold in den neuen Folgen, 2026

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Joyn / Benedikt Müller Die "Promi Taste"-Teilnehmer