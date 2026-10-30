Ian McKellen teilt bewegenden Abschied von Patrick Stewart

Sir Ian McKellen (87) nimmt öffentlich Abschied von seinem langjährigen Freund und Kollegen Sir Patrick Stewart (86). Der Schauspieler war am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben. Wie seine Sprecherin Kelly Bush Novak mitteilte, hatte er zuvor eine kurze, bewegende Zeit mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz durchlebt. Nur einen Tag nach der traurigen Nachricht meldet sich Ian nun mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram zu Wort. Darin erinnert er insbesondere an die tiefe Verbundenheit seines Freundes mit dessen Heimat Yorkshire. Zudem würdigt er Patricks offene und ehrliche Art, die ihn sein Leben lang ausgezeichnet habe. "Er trug sein Herz auf der Zunge, was ihn zu einem Mann machte, auf den man sich verlassen konnte, den man bewundern konnte und den ich in meinem Fall liebte", schreibt der Der Herr der Ringe-Star in seinem Beitrag.

In seinen Abschiedsworten erinnert sich Ian auch an die Anfänge ihrer Freundschaft. Vor rund einem halben Jahrhundert lernten sich die beiden als junge Schauspieler bei der Royal Shakespeare Company kennen. Gemeinsam auf der Bühne standen sie damals allerdings noch nicht. Einige Jahre später begegneten sie sich zufällig auf einer Straße im Zentrum Londons. Bei dieser Gelegenheit erzählte Patrick seinem Kollegen, dass ihm eine Hauptrolle in Star Trek angeboten worden sei. Ian zeigte sich zunächst wenig begeistert und warnte ihn: "Aber Patrick, denk an deine Bühnenkarriere im Vereinigten Königreich. Willst du wirklich riskieren, jahrelang in Hollywood zu verschwinden?" Doch Patrick ließ sich davon nicht abschrecken. In seiner Rolle als Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek: The Next Generation" wurde er zum Weltstar. Auch in mehreren Kinofilmen und später in der Serie "Star Trek: Picard" kehrte er zu seiner Paraderolle zurück. "Nun, er ging das Risiko ein, und Gott sei Dank für uns alle, dass er es tat", hält Ian rückblickend fest.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus ihrer Kollegschaft eine enge Freundschaft. In der X-Men-Reihe standen die beiden als Gegenspieler Professor X und Magneto gemeinsam vor der Kamera. Auch auf der Theaterbühne teilten sie sich mehrfach das Rampenlicht, unter anderem in "Warten auf Godot" und "No Man's Land". Doch Ian spielte auch abseits der Bühne eine wichtige Rolle im Leben seines Freundes: Bei Patricks Hochzeit mit Sunny Ozell übernahm er die Aufgabe des Trauredners. In seinem Instagram-Beitrag richtete er daher auch persönliche Worte an die Witwe des 86-Jährigen. Dabei würdigte er Sunny als Patricks geliebte Partnerin, die ihm "in Krankheit und Gesundheit, durch dick und dünn" zur Seite gestanden habe. Ein letzter Leinwandauftritt steht Patrick noch bevor: In Avengers: Doomsday, der am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen soll, wird er erneut als Professor X zu sehen sein – an der Seite von Ian als Magneto. Der Schauspieler bezeichnet den Film als Patricks "Abschiedsvorstellung".

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Imago Ian McKellen und Patrick Stewart bei der britischen Premiere von "Star Trek: Picard" am 15. Januar 2020 in London

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Imago Halle Berry, Patrick Stewart, Hugh Jackman und Ian McKellen in einer Szene aus "X-Men: The Last Stand"

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Imago Ian McKellen und Patrick Stewart bei der Londoner Premiere von "X-Men: Days of Future Past" am 12. Mai 2014