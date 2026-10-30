Patrick Stewart teilte bewegendes Geständnis über den Tod

Patrick Stewart (86) setzte sich schon länger täglich mit seiner Endlichkeit auseinander. Gegenüber dem Mirror sprach der zu dem Zeitpunkt 76-Jährige 2017 offen darüber, wie sehr ihn das Älterwerden und die Abschiede von Kollegen beschäftigten. "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meine Sterblichkeit denke", verriet der Brite damals. Vor allem der Tod enger Weggefährten führte Patrick Stewart die begrenzte gemeinsame Zeit immer wieder vor Augen. Dazu zählten seine Schauspielkollegen Alan Rickman (†69) und Leonard Nimoy (†83). "Meine Generation ist dezimiert worden. So viele Schauspieler sind gegangen", klagte der Schauspieler im Interview. Nun ist der durch Star Trek und X-Men bekannte Filmstar im Alter von 86 Jahren gestorben. Patrick erlag am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, in seinem Zuhause in Los Angeles den Folgen von Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz.

In seinen letzten Stunden war er jedoch nicht allein: Familienmitglieder und Freunde hatten sich an seiner Seite versammelt. Wie sein Sprecher mitteilte, wurde Patricks Abschied von Livemusik und Gebeten begleitet. Neben vielen Tränen habe es im Kreis seiner Liebsten auch gemeinsames Lachen gegeben. An seiner Seite: Ehefrau Sunny Ozell. Auch durch deren Beziehung, die durch einen großen Altersunterschied geprägt war, wurde Patrick mit dem Thema Sterblichkeit konfrontiert. "Ich bin mit einer viel jüngeren Frau verheiratet, und ich kann sie nicht ansehen, ohne über die Unterschiede in unserem Alter und unseren Erwartungen und so weiter nachzudenken", gab er zu. Die beiden blendeten den Altersunterschied nicht aus. Stattdessen sprachen sie über ihre jeweiligen Karrieren, ihre Erwartungen an das Leben und darüber, wie sie ihre gemeinsame Zeit gestalten wollten.

Patrick Stewart und Sunny Ozell lernten sich 2008 in New York kennen. Der Schauspieler stand zu der Zeit an der Brooklyn Academy of Music in "Macbeth" auf der Bühne, während Sunny als Sängerin und Kellnerin arbeitete. 2013 heiratete das Paar bei einer intimen Zeremonie. Die Trauung übernahm Patricks langjähriger Freund und "X-Men"-Kollege Sir Ian McKellen. Noch 2022 schwärmte Patrick gegenüber dem Magazin People von seiner Frau: "Ich habe noch nie zuvor jemanden wie sie getroffen. Sie ist so klug und so gut informiert. Und ihre intellektuellen Leistungen sind außergewöhnlich. Sie erinnert sich an alles." Vor seiner Ehe mit Sunny war der Schauspieler bereits zweimal verheiratet. Der Tod des "Star Trek"-Stars ist ein großer Verlust für Hollywood, viele Kollegen nahmen daher rührend Abschied vom ihm, so auch Hugh Jackman (58). Er teilte auf Instagram mehrere persönliche Momente mit Patrick.

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Pascal Le Segretain / Getty Images Patrick Stewart bei der 67. Berlinale

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Getty Images Patrick Stewart und Sunny Ozell bei der Eröffnungsgala von "Dead Man Walking", 2023

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Imago Ian McKellen und Patrick Stewart bei der britischen Premiere von "Star Trek: Picard" am 15. Januar 2020 in London

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