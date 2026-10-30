Ex Senay verrät: Scheidung von Menowin Fröhlich dauert an

Menowin Fröhlich (39) und seine Ex-Partnerin Senay (35) sind weiterhin verheiratet. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde gab Senay ihren Followern nun ein Update dazu, wie es um die Trennung von dem Musiker steht. Ein Nutzer wollte von ihr wissen: "Bist du schon von Menowin geschieden?" Darauf reagierte sie mit einer eindeutigen Antwort: "Nein, immer noch nicht!" Weshalb das Scheidungsverfahren bislang nicht abgeschlossen wurde und wann die Ehe offiziell beendet sein könnte, verriet Senay nicht. Zwischen ihr und dem DSDS-Gewinner scheint es momentan jedoch ruhig zuzugehen.

Ihren Angaben zufolge ist der Kontakt aktuell in Ordnung. Auch den gemeinsamen Nachwuchs sieht Menowin offenbar weiterhin: Senay machte deutlich, dass der Sänger mit allen fünf Kindern in Verbindung steht. Weitere Einblicke in den Familienalltag oder mögliche Absprachen zwischen den Ex-Partnern behielt sie allerdings für sich. Wie das derzeitige Miteinander zwischen den beiden genau aussieht, beschäftigte die Follower ebenfalls. So fragte ein Nutzer ganz konkret: "Wie ist der Kontakt gerade zu dir und Menowin?" Senay hielt sich auch bei diesem Thema kurz. "Momentan in Ordnung!", erklärte sie in der Fragerunde. Damit machte sie deutlich, dass zwischen ihr und Menowin aktuell offenbar ein geregelter Austausch möglich ist. Zugleich betonte die Ex-Partnerin des Realitystars, dass Menowin den Kontakt zu allen fünf Kindern halte. Ob es feste Besuchszeiten gibt oder wie die Eltern die Betreuung untereinander organisieren, ließ Senay offen.

Ebenso nannte sie keine näheren Gründe dafür, weshalb die Scheidung noch immer nicht vollzogen ist. Ihr Update beschränkte sich damit auf den aktuellen Stand: Rechtlich sind die beiden weiterhin verheiratet, persönlich ist ihr Verhältnis derzeit in Ordnung und der Musiker bleibt mit den fünf Kindern in Kontakt. Privat hat Menowin inzwischen mit Ronja Lehmann eine neue Partnerin an seiner Seite. Vor sechs Monaten hatten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, ein Mädchen. Für die Familie wäre es weiterer Nachwuchs gewesen: Ronja brachte bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit, während Menowin zu diesem Zeitpunkt Vater von acht Kindern war. Auch über eine gemeinsame Zukunft als Ehepaar hatte der Sänger bereits gesprochen. Er erklärte damals, dass er sich nach dem Abschluss der Scheidung von Senay grundsätzlich vorstellen könne, Ronja zu heiraten. Solange die Ehe mit seiner Ex-Partnerin rechtlich fortbesteht, können diese möglichen Hochzeitspläne jedoch nicht umgesetzt werden.

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ActionPress; Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

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joyn Menowin Fröhlich bei "Promis unter Palmen", 2025

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Imago Menowin Fröhlich feiert mit Ronja Lehmann seinen Sieg im DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln