Huch: Ehrlich Brothers waren einst in dieselbe Frau verliebt

Auf der Bühne zaubern sie gemeinsam, privat gab es zwischen ihnen aber offenbar auch schon echte Konkurrenz: Andreas Ehrlich und Chris Ehrlich haben jetzt ein pikantes Geständnis aus ihrer Vergangenheit gemacht. Im Interview mit RTL plauderten die Ehrlich Brothers aus, dass sie in ihrer Jugend in ein und dieselbe Frau verliebt waren. Aus dem eingespielten Bruderduo wurden damals für eine Weile Rivalen. Am Ende machte Chris das Rennen und konnte die gemeinsame Angebetete für sich gewinnen. Andreas nimmt seine Niederlage inzwischen mit Humor. Bei ihren aufwendigen Bühnenshows müssen sie sich genau aufeinander abstimmen und ihrem Gegenüber blind vertrauen. Dass zwischen ihnen einst ausgerechnet wegen einer Frau Konkurrenz herrschte, war ihnen bei ihren gemeinsamen Auftritten bislang jedenfalls nicht anzumerken.

Zur Sprache kam die alte Liebesgeschichte durch eine simple Frage: ob die Brüder einander schon einmal angeschwindelt hätten. Chris musste daraufhin nicht lange überlegen. "Ich glaube, als wir mal in die gleiche Frau verliebt waren", erinnerte er sich gegenüber RTL. Andreas bestätigte die gemeinsame Schwärmerei prompt: "Das gab es wirklich. Das ist schon lange her, noch aus der Jugend." Was genau er seinem Bruder damals verheimlicht hatte, deutete Chris scherzhaft an: "Wo ich abends war, vielleicht." Wie die Sache ausging, verriet dann Andreas ganz offen: "Er hat sie bekommen." Dabei beließ er es allerdings nicht – direkt im Anschluss folgte der Seitenhieb in Richtung seines Bruders: "Sie hat sich für den Falschen entschieden." Eine Retourkutsche, die nach all den Jahren offenbar immer noch locker aus der Hüfte kommt.

Für Spannungen sorgt die einstige Liebesrivalität heute offensichtlich nicht mehr. Die Episode liegt viele Jahre zurück – und Andreas und Chris können längst gemeinsam darüber lachen. Der humorvolle Konter passt zum neckischen Umgang der beiden miteinander. Auch abseits dieser privaten Anekdote präsentieren sich die zwei als enges Team. Als Ehrlich Brothers stehen sie seit Jahren gemeinsam auf der Bühne und präsentieren ihrem Publikum aufwendige Illusionen. Dabei arbeiten die beiden Hand in Hand. Dass es in der Jugend auch mal ums Herz derselben Frau ging, tut der Zusammenarbeit heute offensichtlich keinen Abbruch – zumindest, solange Andreas seine Pointe loswerden darf.

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Ehrlich Brothers in Hamburg