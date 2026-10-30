Prinz William wollte Travis aus Taylor-Swift-Selfie drängen

Ein royales Selfie mit Taylor Swift (36) sorgt zwei Jahre später noch für Gesprächsstoff. In der "The Graham Norton Show" plauderte Prinz William (44) nun über die Entstehung des berühmten Schnappschusses – und gab dabei scherzhaft zu, dass er Travis Kelce (37) eigentlich gar nicht auf dem Bild haben wollte. Die Aufnahme war im Juni 2024 backstage beim Konzert der "The Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion entstanden. William hatte Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) zu der Show begleitet und wollte eigentlich nur mit der Sängerin und seinen beiden ältesten Kindern posieren. Doch Taylors damaliger Partner mischte sich hartnäckig unter die Gruppe. "Ich habe versucht, ihn aus dem Foto zu schieben. Travis kam immer wieder zurück, und ich konnte nicht verstehen, warum er immer wieder zurückkam. Ich habe versucht, ihn herauszuschieben, damit nur ich, Taylor und die Kinder darauf sind", erzählte William in der Show. Auf dem schließlich veröffentlichten Schnappschuss strahlen jedoch alle fünf gemeinsam in die Kamera.

Dass ausgerechnet dieses Foto eine kleine Sensation war, ahnte William damals nicht. Es handelte sich nämlich um den allerersten gemeinsamen Auftritt von Taylor und Travis in den sozialen Medien. Die Sängerin und der Sportler waren seit dem Sommer 2023 ein Paar und gaben sich im Juli 2026 das Jawort. Taylor hatte das Selfie damals anlässlich von Williams Geburtstag auf Instagram geteilt. Dass der Schnappschuss für Taylor und Travis zu einem Meilenstein werden würde, war dem Prinzen nach eigener Aussage lange nicht klar. "Bis vor Kurzem war mir das nicht bewusst. Ich hatte die Bedeutung nicht erkannt", scherzte er bei Graham Norton über seine ungewollte Rolle beim Social-Media-Debüt des Paares.

Travis selbst hatte die Begegnung in bester Erinnerung behalten. In seinem Podcast "New Heights" geriet der Footballstar kurz nach dem Treffen regelrecht ins Schwärmen: "Er war der coolste Mistkerl. Er war so cool. [...] George und Charlotte waren eine absolute Freude." Vor der Begegnung hatten der Footballer und sein Bruder Jason Kelce (38) allerdings gerätselt, welche Regeln für den Umgang mit einem Thronfolger gelten. Da es sich nicht um einen offiziellen Termin handelte, mussten sich die beiden laut Jason weder verbeugen noch einen Knicks andeuten. Trotzdem sprach er William sicherheitshalber mit "Eure Königliche Hoheit" an. Bei einem erneuten Austausch im Juli 2026 erinnerte Travis den Prinzen noch einmal daran, wie aufgeregt die Brüder vor dem ersten Zusammentreffen gewesen waren. "Ehrlich gesagt war es einer der coolsten Momente überhaupt, dich und die Kleinen an diesem Tag zu treffen", erklärte der Sportler, der es letztlich doch auf das gemeinsame Selfie schaffte.

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026