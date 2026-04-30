Hochzeitspläne: Für Menowin Fröhlich ist Ronja die Richtige

Menowin Fröhlich (38) wird bald zum neunten Mal Vater – und möglicherweise auch bald wieder Ehemann. Der DSDS-Kultsänger und seine Freundin Ronja Lehmann erwarten gemeinsam ein Mädchen, ihr erstes gemeinsames Kind. Ronja bringt außerdem eine Tochter aus einer früheren Beziehung in die Familie mit, und auch Menowin hat bereits acht Kinder. Gegenüber Bild verriet der 38-Jährige nun, dass das Baby ein Wunschkind sei und dass er sich nach der Scheidung von seiner Ex-Frau eine Hochzeit mit Ronja vorstellen kann: "Dann würden wir das gerne machen."

Das Patchworkleben der Familie ist mittlerweile gut eingespielt. Alle 14 Tage sind Menowins Kinder bei ihm und Ronja in Darmstadt zu Besuch. "Wir sind einfach total dankbar, dass die Kids alle gesund sind, dass wir das jetzt auch so als Patchworkfamilie wirklich so gut hinkriegen", sagt der Musiker gegenüber dem Blatt. Auch wenn der Weg dorthin nicht immer einfach war: "Es war nicht immer alles leicht. Es hat alles so seine Zeit gebraucht, aber das hat sich gut alles eingependelt." Über das Baby freue er sich riesig, beschreibe es zugleich aber als "eine Riesenverantwortung".

Ronja spielt in Menowins Leben eine zentrale Rolle. Obwohl die beiden sich bereits seit 18 Jahren kennen, sind sie erst seit 2025 ein Paar. "Sie ist der Mensch, den ich in meinem Leben eigentlich immer gebraucht habe", schwärmt Menowin gegenüber Bild. Die Freundin halte ihn auf Kurs und "wachrüttele" ihn, wenn es nötig sei: "Sie sagt auch mal: 'Hey, was machst du da für einen Mist'." Gemeinsam beten die beiden jeden Morgen – oft zusammen mit der ganzen Familie. Menowin hatte die Schwangerschaft bereits während der ersten Liveshow von DSDS öffentlich gemacht und das Kind damals als absolutes Wunschkind bezeichnet.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja, Juli 2025

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und seine Partnerin Ronja

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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