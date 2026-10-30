Frauke Ludowig feiert den Uni-Abschluss ihrer Tochter Nele

Für Frauke Ludowig (62) stand ein ganz besonderer Familientag im Kalender: Ihre Tochter Nele Ludowig (23) hat ihren Abschluss an der Universität von Amsterdam gefeiert. Kurz vor Beginn der Zeremonie meldete sich die Moderatorin in ihrer Instagram-Story aus einem Innenraum in der niederländischen Hauptstadt und ließ ihre Community an ihrer Vorfreude teilhaben. Sichtlich gut gelaunt richtete sie sich direkt an die Kamera: "Mama könnte nicht stolzer sein. Das große Kind hat heute Abschluss an der Universität von Amsterdam. Graduation Day. Und ich freue mich total. Die Sonne scheint nur für uns. Natürlich. Ja. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus den Niederlanden."

Dass der Tag für sie etwas ganz Besonderes war, machte Frauke nicht nur mit Worten deutlich. Während sie sprach, lächelte sie breit und unterstrich ihre Sätze mit lebhaften Handbewegungen. Zusätzlich blendete sie ein weißes Herz ein, ein Standort-Sticker markierte Amsterdam als Schauplatz des Festtags. Wenig später zeigte die TV-Bekanntheit ihren Followern auch, für welches Outfit sie sich für den besonderen Anlass entschieden hatte. Ihre Wahl fiel auf einen graumelierten Zweiteiler mit feinem Karomuster, bestehend aus einer kurzen Jacke und einem dazu passenden, weit geschnittenen Unterteil. Dazu kombinierte sie ein schwarzes Oberteil und goldfarbenen Schmuck.

Frauke Ludowig gab damit einen Einblick in ihr Privat- und Familienleben. Auch ihre Tochter Nele Ludowig sprach kürzlich offen über die enge Bindung zu ihrer Mutter. Die 23-Jährige erzählte, dass Frauke ihr bei Männerfragen gern mit Ratschlägen zur Seite stehe und auch bei Liebeskummer für sie da sei. Ganz auf einer Linie liegen die beiden beim Thema Dating allerdings nicht: Manche Tipps ihrer Mutter empfindet Nele als nicht mehr ganz zeitgemäß. "Ich glaube, dass sich die Gesellschaft, was das angeht, einfach total verändert hat, seitdem sie gedatet hat", reagierte sie im Bild-Interview auf den Vorschlag ihrer Mutter, einen Mann einfach anzurufen. Die Unterstützung weiß sie trotzdem zu schätzen.

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Getty Images Frauke und Nele Ludowig, November 2024

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Getty Images Frauke Ludowig beim Tribute to Bambi 2026 im Fotografiska Berlin

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Imago Frauke Ludowig und Nele Ludowig im September 2026 in Berlin